    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    A la esposa del expresidente venezolano se le imputan cargos como conspiración para narcotráfico y podría enfrentar una condena de cadena perpetua en caso de no colaborar con la justicia.

    Por 
    Lya Rosen

    Este viernes se reveló el contenido de un documento del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos que asegura que la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, fue su aliada principal en los actos criminales que se le atribuyen al depuesto mandatario venezolano.

    Ambos fueron detenidos a inicios de enero en una operación militar estadounidense en Caracas y permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC), de Brooklyn, en Nueva York.

    De acuerdo al texto, al que tuvo acceso el canal colombiano NTN24, entre los cargos que se le imputan a la exprimera dama de Venezuela están los de conspiración para narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego.

    Además detalla cómo Flores, junto a Maduro, ordenó asesinatos y secuestros para facilitar y mantener sus actividades delictivas, y señala que ella era la estratega de la organización criminal Cartel de los Soles, diseñó una red de tráfico ilegal de cocaína y conspiró para introducir drogas en territorio estadounidense.

    Leonardo Fernandez Viloria

    Entre el 2004 y 2015, aproximadamente, Maduro y Flores colaboraron para traficar con cocaína, gran parte que ha sido incautada previamente por las fuerzas del orden venezolanas, con la ayuda de escoltas militares armadas”, detalla el DOJ.

    Luego agrega: “Durante este tiempo, Maduro y Flores mantuvieron sus propios grupos de bandas patrocinadas por el estado, conocidos como ‘Colectivos’, para facilitar y proteger sus operaciones de tráficos de drogas”.

    “Maduro y Flores también ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes les debían dinero por drogas o socavaban de alguna u otra manera sus operaciones de tráfico”, afirma el texto.

    De acuerdo al medio, el documento también detalla cómo Maduro, su hijo Nicolás Maduro Guerra, Diosdado Cabello y Flores se asociaron con narcotraficantes de todo el continente para enviar drogas a EE.UU. -cerca de 250 toneladas de cocaína-, al Caribe y a Centroamérica.

    El Departamento de Justicia norteamericano señala además que posee testimonios de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, los sobrinos de la esposa del exmandatario venezolano conocidos como “Narcosobrinos”.

    Ellos habrían asegurado que existían vínculos con otros grupos criminales como las Farc en Colombia para financiar ilegalmente la campaña de Flores en la Asamblea Nacional de Venezuela.

    De acuerdo a esto, los cargos que enfrentaría la exprimera dama serían los de conspiración para importar cocaína, posesión ilegal de armas de fuego y conspiración para posesión de armas de fuego y artefactos destructivos.

    Si decide ir a juicio, podría enfrentar hasta cadena perpetua, pero, si se declara culpable y colabora con la justicia, enfrentaría entre 20 y 30 años de prisión.

    Estados Unidos, Departamento de Justicia, Cilia Flores, Nicolás Maduro, Venezuela

