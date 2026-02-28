Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

Este viernes se reveló el contenido de un documento del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos que asegura que la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, fue su aliada principal en los actos criminales que se le atribuyen al depuesto mandatario venezolano.

Ambos fueron detenidos a inicios de enero en una operación militar estadounidense en Caracas y permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC), de Brooklyn, en Nueva York.

De acuerdo al texto, al que tuvo acceso el canal colombiano NTN24, entre los cargos que se le imputan a la exprimera dama de Venezuela están los de conspiración para narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego.

Además detalla cómo Flores, junto a Maduro, ordenó asesinatos y secuestros para facilitar y mantener sus actividades delictivas, y señala que ella era la estratega de la organización criminal Cartel de los Soles, diseñó una red de tráfico ilegal de cocaína y conspiró para introducir drogas en territorio estadounidense.

Leonardo Fernandez Viloria

“ E ntr e e l 2004 y 2015, aproximadam e nt e , Maduro y Flor e s colaboraron para traficar con cocaína, gran part e qu e ha sido incautada pr e viam e nt e por las fu e rzas d e l ord e n v e n e zolanas, con la ayuda d e e scoltas militar e s armadas” , detalla el DOJ.

Luego agrega: “Durante este tiempo, Maduro y Flores mantuvieron sus propios grupos de bandas patrocinadas por el estado, conocidos como ‘Colectivos’, para facilitar y proteger sus operaciones de tráficos de drogas”.

“Maduro y Flor e s también ord e naron s e cu e stros, golpizas y as e sinatos contra qui e n e s l e s d e bían din e ro por drogas o socavaban d e alguna u otra man e ra sus op e racion e s d e tráfico” , afirma el texto.

De acuerdo al medio, el documento también detalla cómo Maduro, su hijo Nicolás Maduro Guerra, Diosdado Cabello y Flores se asociaron con narcotraficantes de todo el continente para enviar drogas a EE.UU. -cerca de 250 toneladas de cocaína-, al Caribe y a Centroamérica.

El Departamento de Justicia norteamericano señala además que posee testimonios de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, los sobrinos de la esposa del exmandatario venezolano conocidos como “Narcosobrinos”.

Ellos habrían asegurado que existían vínculos con otros grupos criminales como las Farc en Colombia para financiar ilegalmente la campaña de Flores en la Asamblea Nacional de Venezuela.

De acuerdo a esto, los cargos que enfrentaría la exprimera dama serían los de conspiración para importar cocaína, posesión ilegal de armas de fuego y conspiración para posesión de armas de fuego y artefactos destructivos.

Si decide ir a juicio, podría enfrentar hasta cadena perpetua, pero, si se declara culpable y colabora con la justicia, enfrentaría entre 20 y 30 años de prisión.