Desde Javier Milei a Nayib Bukele: los mandatarios de América Latina que llamaron a Kast para felicitarlo por su triunfo

Tras recibir el tradicional llamado del mandatario en ejercicio -en este caso Gabriel Boric- y mantener conversaciones con los expresidentes Michelle Bachelet y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José Antonio Kast también fue contactado por otras figuras de la política latinoamericana.

Como lo detalló la recién inaugurada Oficina del Presidente Electo (OPE), el próximo jefe de Estado sostuvo en las últimas horas una serie de conversaciones telefónicas con autoridades internacionales, “en el marco de los resultados del proceso eleccionario y de los desafíos que enfrenta Chile”.

Es así como habló con los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; el también recientemente electo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, y el peruano José Jerí.

Este último se refirió a su diálogo con Kast, al señalar en redes sociales: “Tuve el agrado de conversar con José Antonio Kast, presidente electo de Chile, para felicitarlo por su triunfo democrático y desearle lo mejor en su mandato”.

“Hablamos sobre la importancia de trabajar juntos frente a la delincuencia transnacional y fortalecer los lazos que unen a nuestros países. Además, lo invité a organizar el Gabinete Binacional Perú–Chile en 2026”, detalló Jerí en su cuenta en Instagram.

La OPL afirmó en un comunicado que estas conversaciones se desarrollaron “en un marco de respeto institucional, diálogo democrático y sentido de responsabilidad con el futuro del país”, abordando temas de interés común y fortalecimiento de las relaciones bilaterales.