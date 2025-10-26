Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

La policía francesa detuvo en las últimas horas a dos hombres sospechosos de participar en el robo de joyas perpetrado el pasado 19 de octubre en el Museo del Louvre, en París. Uno de ellos fue arrestado cuando intentaba abandonar el país a través del aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, mientras que el segundo fue capturado en Seine-Saint-Denis, en la periferia norte de la capital.

Las detenciones se realizaron durante la noche del sábado, y ambos individuos —de unos 30 años y con antecedentes por robos— permanecen bajo custodia policial en las dependencias de la Brigada de Represión del Crimen Organizado (BRB), en el distrito XVII de París. Su arresto provisional puede extenderse hasta 96 horas.

De acuerdo con medios locales como Paris Match y Le Parisien, los detenidos formarían parte del grupo de cuatro delincuentes que sustrajo las piezas desde la Galería Apolo , uno de los espacios más emblemáticos del museo y que alberga una de las colecciones de joyería más valiosas del mundo.

Los imputados serían investigados por robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos. Hasta el momento, no se tiene rastro de las joyas robadas, cuyo valor económico se estima en 88 millones de euros, aunque su relevancia patrimonial es considerada incalculable por las autoridades culturales francesas.

Tras confirmarse los arrestos, la Fiscalía de la República criticó la filtración anticipada de la información, señalando que podría afectar el avance de las diligencias. La fiscal Laure Beccuau lamentó “la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación”, agregando que es “demasiado pronto” para ofrecer más detalles.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, valoró el trabajo “sin descanso” de los equipos policiales y aseguró que la investigación continuará “con la misma determinación” para recuperar las piezas sustraídas y capturar al resto del grupo responsable.