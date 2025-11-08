Devastador incendio consume más de mil hectáreas en el Parque Tongariro de Nueva Zelanda

Los bomberos de Nueva Zelanda reanudaron esta jornada, ya domingo en ese país, la lucha contra un incendio forestal fuera de control en el Parque Nacional Tongariro, en el centro de la Isla Norte, que ahora se estima que cubre unas 1.100 hectáreas, según informaron autoridades locales.

Como consigna Reuters, los bomberos comenzaron a combatir el incendio en el parque, un popular destino de senderismo, el sábado por la tarde (viernes de Chile), y unos 40 excursionistas tuvieron que ser evacuados en helicóptero.

Sin embargo, las labores de control de las llamas se suspendieron durante la noche por motivos de seguridad.

El subcomandante de Bomberos y Emergencias, Nick West, declaró que el incendio se propagó durante la noche, pero hasta el momento no se han reportado daños a estructuras ni nuevas evacuaciones.

Según un comunicado oficial, seis unidades de bomberos y cinco camiones cisterna estaban en el lugar, apoyados por ocho helicópteros y tres aviones de ala fija.

Pero las autoridades informaron en la mañana que se estaba incorporando más apoyo aéreo para ayudar a sofocar el siniestro con bombas de agua.

El mismo West confirmó que el incendio ahora abarca aproximadamente 1100 hectáreas y que podría tomar un día completo de operaciones controlarlo, de acuerdo al sitio de 1 News New Zealand.

“Hemos identificado los puntos que podrían desencadenar una evacuación, pero hasta el momento no ha sido necesaria ninguna”, añadió el subcomandante.

Además, afirmó que, debido al terreno y la magnitud del incendio, el ataque aéreo es más efectivo en esta etapa que el despliegue de brigadas terrestres adicionales en la mayor parte del área afectada.