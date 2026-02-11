Dos legisladores de EE.UU. hallan a seis presuntos cómplices más en los archivos de Epstein

Dos miembros de la Cámara de Representantes e Estados Unidos que lideraron la iniciativa para obligar al Departamento de Justicia a publicar más documentos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein afirmaron haber descubierto al menos seis presuntos cómplices más.

El 9 de febrero, el departamento comenzó a permitir a los legisladores revisar millones de registros confidenciales. Los representantes Thomas Massie, republicano por Kentucky, y Ro Khanna, demócrata por California, afirmaron haber encontrado más sospechosos entre los nombres que habían permanecido ocultos en los registros públicos.

“Lo que buscamos son los hombres a quienes Jeffrey Epstein traficaba mujeres; queremos que se publiquen sus nombres”, declaró Massie a la prensa. “En dos horas, encontramos a seis hombres cuyos nombres han sido censurados y que están implicados en la forma en que se presentan los archivos”.

Los representantes Thomas Massie (izquierda) y Ro Khanna llegan al Departamento de Justicia el 9 de febrero. Foto: Archivo

Los seis hombres, según declaró Massie a la prensa tras revisar los documentos en la sede del Departamento de Justicia en Washington el lunes, incluyen al menos un ciudadano estadounidense, un individuo que, según él, ocupaba un “alto cargo en un gobierno extranjero”, un extranjero y “tres o cuatro más” cuyas nacionalidades no eran evidentes.

“Lo que vi y me inquietó fueron los nombres de al menos seis hombres que han sido censurados y que probablemente estén incriminados por su inclusión en estos archivos”, declaró Massie, principal impulsor de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que obligó al gobierno de Donald Trump a publicar su vasto arsenal de documentos sobre las conexiones y actividades del examigo del presidente.

Los seis hombres que, según Massie, fueron “probablemente incriminados” por su inclusión en los registros -algunos con fotografías- habían sido censurados sin motivo aparente.

“No hay explicación”, dijo Khanna. “Es realmente preocupante”.

El representante Ro Khanna, demócrata por California, y el representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, durante una conferencia de prensa frente al Capitolio. Foto: Archivo

El representante demócrata tomó la palabra en la Cámara de Representantes el martes para leer los nombres de seis “hombres ricos y poderosos” que el Departamento de Justicia había tachado inicialmente en los archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Fundador de Victoria’s Secret

En una publicación en X a la hora del almuerzo, Khanna nombró a los seis como Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov, Nicola Caputo, Sultan Ahmed Bin Sulayem y Leslie Wexner.

Wexner es el multimillonario fundador de Victoria’s Secret. Sus estrechos vínculos con Epstein quedaron al descubierto en una extensa investigación del New York Times en noviembre.

.@RepThomasMassie and I forced last night the DOJ to disclose the identities of 6 men:



Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov, Nicola Caputo, Sultan Ahmed Bin Sulayem, and billionaire businessman Leslie Wexner.



I share details of what more we learned to hold the… pic.twitter.com/5JwKwRUNIF — Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) February 10, 2026

Bin Sulayem es un empresario multimillonario y promotor inmobiliario de Dubái, hermano de Mohammed Ben Sulayem, director de la FIA, el organismo que rige los campeonatos mundiales de automovilismo, incluida la prestigiosa Fórmula 1. Se han reportado intercambios de correos electrónicos entre Bin Sulayem y Epstein.

Un hombre llamado Nicola Caputo es un político italiano que representó a su país en el Parlamento Europeo entre 2014 y 2019 antes de asumir un alto cargo en la administración regional de Campania, pero ninguna evidencia verificada confirma que este individuo sea mencionado en los documentos publicados oficialmente, y las organizaciones de noticias establecidas no han corroborado ningún vínculo entre él y los archivos, consignó The Guardian.

Adjunto a la publicación se encontraba un video de Khanna leyendo los nombres en la Cámara, acogiéndose a la protección de la cláusula de libertad de expresión y debate de la Constitución estadounidense contra cualquier demanda por difamación.

Tras salir del edificio, Khanna y Massie declararon a la prensa que encontraron los nombres tras revisar documentos durante parte de la tarde. Dijeron que probablemente haya otros.

“Y si encontramos a seis hombres que ocultaban en dos horas, imaginen a cuántos están encubriendo en esos tres millones de archivos”, declaró Khanna el martes en el pleno de la Cámara.

El lunes por la noche, después de que Massie señalara tres documentos donde aparecían los seis nombres, el Departamento de Justicia descifró parcialmente la información de esos archivos.

Appearing in the Epstein files does not prove guilt, but Leslie Wexner was designated as a coconspirator of Epstein for “child sex trafficking” in a 2019 FBI document and the Sultan’s email address was used to send correspondence about the “torture video.” Four other men and… https://t.co/nqCwfF3bVU — Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 10, 2026

Incluyen un documento del FBI de 2019 que se refiere a Wexner como un “co-conspirador”, una correspondencia por correo electrónico entre Epstein y Bin Sulayem y una lista de 20 nombres que incluye a los otros cuatro hombres, aunque el contexto o el propósito de esa lista no está del todo claro y no parece incluir acusaciones, indicó CBS News.

Pero el demócrata de California calificó las redacciones como fallas del Departamento de Justicia, al que acusó de proteger sus nombres “sin ninguna razón aparente” cuando publicó un conjunto de millones de documentos sobre Epstein.

Testimonio de fiscal general

Los legisladores afirmaron que parte del problema con las censuras persistentes radicaba en que los documentos del FBI o del gran jurado llegaban al departamento con censuras. Sin embargo, los legisladores indicaron que, según la ley, el departamento debía publicar esos registros sin censuras.

“Ellos necesitan hacer su trabajo”, dijo Massie.

Lex Wexner is co-conspirator of Epstein https://t.co/8xPZunrXjd — Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2026

La fiscal general Pam Bondi tiene previsto testificar este 11 de febrero ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, y Massie afirmó que planea preguntar sobre lo que permanece secreto en los registros.

Un documento del FBI de 2019, previamente censurado, mencionaba a Les Wexner, cliente financiero de Epstein y exdirector ejecutivo de Victoria’s Secret, como posible cómplice. Massie cuestionó por qué se había censurado el nombre de Wexner, y el fiscal general adjunto Todd Blanche eliminó la censura.

Blanche afirmó que el documento incluía numerosos nombres de personas que acusaron a Epstein de abuso.

“Acabamos de eliminar el nombre de Les Wexner de este documento, pero su nombre ya aparece en los archivos miles de veces”, declaró Blanche en redes sociales. “El Departamento de Justicia no oculta nada”.

🚨TORTURE VIDEO SENDER IDENTIFIED AS SULTAN AHMED BIN SULAYEM🚨



Who is this guy?



He’s a chairman and the CEO of DP World a global logistics company that manages significant maritime trade structure globally. @DPWorldUAE care to comment? pic.twitter.com/zrNKjRcsPC — The Epstein Files (@TheEpsteinFiles) February 10, 2026

Wexner no ha sido acusado de ninguna irregularidad. Ha declarado que desconocía las actividades ilegales de Epstein y que lamenta haber colaborado con él, después de que Epstein supuestamente le robara millones de dólares.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara programó una declaración con Wexner para el 18 de febrero.

El Departamento de Justicia ha declarado que cientos de abogados han revisado minuciosamente los documentos para buscar los nombres de los sobrevivientes, una tarea titánica dada la gran cantidad de registros. En algunos casos, el departamento afirma haber eliminado temporalmente archivos para censurar nombres que inicialmente no se habían incluido.

Sin embargo, la preocupación por las censuras continuó el lunes, después de que el Departamento de Justicia permitiera a los legisladores consultar en persona las versiones sin censurar de los archivos.

Rep. Khanna names 6 men he says were redacted from Epstein files for "no apparent reason." https://t.co/4ex394CcV6 — CBS News (@CBSNews) February 11, 2026

El representante demócrata Jamie Raskin, de Maryland, declaró a la prensa el lunes que vio los “nombres de muchas personas que fueron censurados por razones misteriosas, desconcertantes o inescrutables”.

El departamento ha publicado 3,5 millones de documentos de un total de 6 millones. Los legisladores han presionado al departamento para que explique por qué se han tachado de los registros nombres que no sean los de las personas que lo acusaron de abuso, y por qué no se han publicado los 2,5 millones restantes.

Ley para evitar prescripción

El martes, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, compareció en Washington con un pequeño grupo de sobrevivientes de Epstein para anunciar una ley que busca eliminar la prescripción de ciertos delitos sexuales.

“El proyecto de ley existe porque la gente se niega a aceptar el silencio como el final de la historia”, dijo Schumer. “Así de simple”.

.@SenSchumer speaking for Epstein survivors: "Justice should not expire, justice should not expire. And because for survivors, healing does not run on a government clock." pic.twitter.com/ItZLM0Fham — CSPAN (@cspan) February 10, 2026

Schumer explicó que el proyecto de ley recibió su nombre en honor a Virginia Giuffre, una de las sobrevivientes más elocuentes de Epstein, quien se suicidó en abril de 2025.

“La justicia no debería caducar, porque para las sobrevivientes la sanación no depende del tiempo del gobierno”, afirmó. “Durante años, las sobrevivientes del abuso de Epstein fueron ignoradas... Incluso cuando el mundo finalmente escuchó, la ley seguía diciéndoles a demasiadas sobrevivientes: ‘Es demasiado tarde, su justicia ha caducado’”. “La ley de Virginia cambia eso”, aseguró el senador demócrata por Nueva York.