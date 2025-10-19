Drones ucranianos atacan una importante planta de gas en Rusia

Durante la noche de este sábado, drones ucranianos atacaron una planta procesadora de gas en el sur de Rusia, provocando un incendio.

Se trata de la planta de Oremburgo, ubicada en la región del mismo nombre cerca de la frontera con Kazajstán.

De acuerdo a Associated Press News esta planta es una de las instalaciones más grandes del mundo de su tipo, con una capacidad anual de 45 mil millones de metros cúbicos.

Según el mismo medio, el gobernador regional, Yevgeny Solntsev, señaló que los ataques con drones incendiaron un taller de la planta y que dañaron parte de él. Ahora bien, Solntsev afirmó que no hubo víctimas.

Acorde con Reuters, Ucrania confirmó haber atacado la planta procesadora de gas en la región de Oremburgo y también una refinería de petróleo en la región de Samara.