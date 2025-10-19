SUSCRÍBETE
Mundo

Israel lanza dos ataques aéreos en el sur de Gaza en medio de acuerdo de alto el fuego

Según medios internacionales, un oficial militar de Israel acusó que Hamas habría atacado primero a los soldados con un francotirador y un lanzagranadas.

María José Halabi 
María José Halabi
(Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua) Rizek Abdeljawad

Este domingo unos aviones israelíes realizaron dos ataques aéreos en el sur de Gaza.

Esto ocurrió en medio de los acuerdos de un alto el fuego que recién entró en vigor el pasado 10 de octubre.

De acuerdo a DW, un oficial militar habría acusado a Hamas de violar el alto el fuego y atacar a las tropas. Ahora bien, el oficial israelí no confirmó los ataques aéreos, pero sí señaló que combatientes del movimiento habían atacado con disparos hechos por un francotirador y un lanzagranadas.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto sobre el ataque ni si hay heridos o víctimas mortales.

Por su lado, también de acuerdo con DW, dos testigos palestinos dijeron a AFP que primero se registraron enfrentamientos en una parte de la ciudad de Rafah en el sur de la Franja, seguidos por estos dos ataques aéreos.

Cabe destacar que las tensiones han aumentado entre Israel y Hamas, lo que fragiliza el acuerdo de cese el fuego.

Este hecho se suma a la decisión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ordenó cerrar el paso fronterizo de Rafah, ubicado entre la Franja de Gaza y Egipto, hasta recuperar los cuerpos de los rehenes.

Además, se pospuso la entrada de ayuda humanitaria por el mismo paso fronterizo.

También, este sábado las autoridades de la Franja de Gaza denunciaron que 27 personas han muerto y 143 han resultado heridas desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
El papelón de Ferrari que involucra a Chile
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Israel lanza dos ataques aéreos en el sur de Gaza en medio de acuerdo de alto el fuego
Los entretelones de Vota por la Niñez
