Israel cierra el paso fronterizo de Rafah hasta recuperar los cuerpos de los rehenes

Este sábado, desde la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se indicó que el paso fronterizo de Rafah, ubicado entre la Franja de Gaza y Egipto, permananecerá “cerrado hasta nuevo aviso”.

De acuerdo a DW, por medio de un comunicado, anunciaron que la reapertura “se considerará en función de cómo Hamas cumpla con sus obligaciones de devolver a los rehenes y los cuerpos de los fallecidos y de aplicar los términos acordados ” del alto al fuego.

En la misma línea, Israel también pospuso este jueves la entrada de ayuda humanitaria por el paso fronterizo de Rafah.

Según DW, la embajada palestina en El Cairo había anunciado que el cruce se reabriría este lunes para permitir el regreso a Gaza de los palestinos que viven en Egipto.

Cabe destacar que el ejército israelí tomó el control cruce de Rafah- de la parte Palestina- el 7 de mayo de 2024.

El argumento de Israel era que existían supuestas instalaciones que se habían “usado con fines terroristas”. Además tenían sospechas de que también se empleaban para el contrabando de armas.