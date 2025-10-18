La Serena será el escenario de una vuelta de ciclismo urbano de nivel mundial.

Este domingo se realizará una nueva fecha de Criterium, la Vuelta Copec. En esta ocasión, la competencia de ciclismo profesional que recorrerá las calles de La Serena en torno al Faro.

El evento, que busca acercar este formato de carrera urbana a distintas ciudades del país, reunirá a destacados ciclistas internacionales como Álvaro Hodeg, campeón panamericano en ruta, y Juan Esteban Arango, múltiple medallista panamericano en pista.

Es la tercera fecha del Criterium.

La jornada comenzará a las 08:30 horas con corridas familiares de 3 y 5 kilómetros, mientras que la competencia principal partirá a las 10:00 desde la Plaza de Armas. El circuito contemplará calles céntricas como Balmaceda, Cordovez y Los Carrera.

Además de las pruebas competitivas, habrá actividades recreativas, música en vivo y espacios de descanso abiertos a la comunidad.

Hasta ahora, la corrida se ha llevado a cabo en Providencia e Iquique. Ahora llega a la Cuarta Región. Se trata de una modalidad de alto rendimiento que es muy conocida en ciudades de Estados Unidos y Europa. Se desarrolla en circuitos urbanos cerrados, donde ciclistas profesionales completan carreras de 30 minutos a alta velocidad.