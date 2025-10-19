Petro acusa a EE.UU. de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este sábado al gobierno estadounidense de cometer “un asesinato” en aguas colombianas, tras al ataque del jueves contra una embarcación “narcoterrorista” que acabó con la vida de un pescador colombiano.

Al respecto, el mandatario exigió a la Casa Blanca que rinda cuentas sobre el hecho.

“Funcionarios del Gobierno de EE.UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco(tráfico) y sus actividad diaria era pescar”, aseveró Petro en una publicación compartida en su cuenta en X.

En la misma, el jefe de Estado explicó que la lancha atacada por la marina estadounidense era colombiana y se encontraba “a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”.

Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales



El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar.



La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025

Con este mensaje, el presidente colombiano puso en duda de que se tratase de un error y que el incidente tuviera lugar en aguas internacionales, al tiempo que apeló directamente a la administración de Donald Trump para pedirle explicaciones.

Petro también se dirigió a la Fiscalía General de la Nación y le solicitó, en otro mensaje compartido en la misma red social, que actúe “de inmediato”, otorgando protección a los familiares de las víctimas, a los que sugirió unir con los parientes de las víctimas de Trinidad y Tobago, “para iniciar acciones judiciales (conjuntas) en el mundo y en la justicia de EE.UU”.

Este pronunciamiento llega después de que Trump anunciara este mismo sábado que entregarán a los dos supervivientes del último ataque contra la embarcación a sus respectivos países de origen, Ecuador y Colombia.

“Al menos 25.000 estadounidenses habrían muerto si hubiera permitido que este submarino llegara a la costa. Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados”, aseguró el mandatario estadounidense, insistiendo en que su país “no tolerará el tráfico ilegal de drogas por parte de narcoterroristas, ni por tierra ni por mar”.

Estados Unidos ha destruido desde septiembre seis naves que supuestamente transportaban droga a través del mar Caribe, en aguas internacionales, pero es la primera vez que hay sobrevivientes tras un ataque.