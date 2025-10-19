SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Petro acusa a EE.UU. de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones

El presidente colombiano aseguró que la víctima del ataque realizado por la marina estadounidense el pasado jueves, el pescador Alejandro Carranza, no tenía vínculos con el narcotráfico y se encontraba a la deriva tras una avería de su lancha.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Gustavo Petro. Foto: www.presidencia.gov.co.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este sábado al gobierno estadounidense de cometer “un asesinato” en aguas colombianas, tras al ataque del jueves contra una embarcación “narcoterrorista” que acabó con la vida de un pescador colombiano.

Al respecto, el mandatario exigió a la Casa Blanca que rinda cuentas sobre el hecho.

“Funcionarios del Gobierno de EE.UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco(tráfico) y sus actividad diaria era pescar”, aseveró Petro en una publicación compartida en su cuenta en X.

En la misma, el jefe de Estado explicó que la lancha atacada por la marina estadounidense era colombiana y se encontraba “a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”.

Con este mensaje, el presidente colombiano puso en duda de que se tratase de un error y que el incidente tuviera lugar en aguas internacionales, al tiempo que apeló directamente a la administración de Donald Trump para pedirle explicaciones.

Petro también se dirigió a la Fiscalía General de la Nación y le solicitó, en otro mensaje compartido en la misma red social, que actúe “de inmediato”, otorgando protección a los familiares de las víctimas, a los que sugirió unir con los parientes de las víctimas de Trinidad y Tobago, “para iniciar acciones judiciales (conjuntas) en el mundo y en la justicia de EE.UU”.

Este pronunciamiento llega después de que Trump anunciara este mismo sábado que entregarán a los dos supervivientes del último ataque contra la embarcación a sus respectivos países de origen, Ecuador y Colombia.

Al menos 25.000 estadounidenses habrían muerto si hubiera permitido que este submarino llegara a la costa. Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados”, aseguró el mandatario estadounidense, insistiendo en que su país “no tolerará el tráfico ilegal de drogas por parte de narcoterroristas, ni por tierra ni por mar”.

Estados Unidos ha destruido desde septiembre seis naves que supuestamente transportaban droga a través del mar Caribe, en aguas internacionales, pero es la primera vez que hay sobrevivientes tras un ataque.

Más sobre:Gustavo PetroColombiaAtaqueEstados UnidosLanchaPescadorAsesinatoNarcotráfico

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego inmediato tras las conversaciones de paz en Doha

Cierran estación de Metro Universidad Católica tras disturbios por conmemoración del 18-O

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Incendio forestal afecta a ladera de cerro Renca

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Lo más leído

1.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

2.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

3.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

4.
Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Cierran estación de Metro Universidad Católica tras disturbios por conmemoración del 18-O
Chile

Cierran estación de Metro Universidad Católica tras disturbios por conmemoración del 18-O

Incendio forestal afecta a ladera de cerro Renca

Expulsan a turista francés del Parque Nacional Torres del Paine tras provocar amago de incendio

Felices y aforrados
Negocios

Felices y aforrados

Sin especulación no hay trenes

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit
Tendencias

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar
El Deportivo

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar

Almuerzo en una viña y cara a cara con los presidentes de los clubes: la agenda de Infantino en su visita exprés a Chile

Un ejercicio de memoria: cómo Coquimbo Unido busca mantener el nivel tras un mes sin jugar

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Petro acusa a EE.UU. de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones
Mundo

Petro acusa a EE.UU. de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones

Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego inmediato tras las conversaciones de paz en Doha

EE.UU. advierte que Hamas planea atacar a civiles palestinos en aparente violación del alto al fuego en Gaza

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca