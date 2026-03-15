El gobierno de Ecuador oficializó un nuevo toque de queda en cuatro provincias del país como parte de las medidas para enfrentar la crisis de violencia y el avance del crimen organizado.

A través del Decreto Ejecutivo 329, el presidente Daniel Noboa dispuso la restricción de movilidad nocturna en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La medida comenzará a regir a partir de las 23:00 horas de este domingo 15 de marzo y se aplicará diariamente hasta las 05:00 de la mañana. Según explicó el ministro de Seguridad, John Reimberg, la disposición se mantendrá durante dos semanas y finalizará oficialmente el martes 31 de marzo a las 05:00.

El objetivo de la restricción es permitir que las fuerzas de seguridad concentren sus operaciones durante la noche. De acuerdo con el mandatario, cerca del 40% de los asesinatos en el país ocurren durante ese horario, por lo que mantener las calles despejadas facilitará los operativos tácticos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Ecuador decreta toque de queda en cuatro provincias para intensificar combate al crimen organizado

Restricción de movilidad

Durante el horario establecido quedará prohibido cualquier desplazamiento, tanto a pie como en vehículos, salvo en los casos contemplados como excepciones en el decreto presidencial.

A diferencia de anteriores estados de excepción, en esta ocasión no se emitirán salvoconductos, por lo que incluso sectores de la cadena productiva o logística deberán respetar la restricción de movilidad.

No obstante, el decreto contempla algunas excepciones. Podrán circular durante el toque de queda personal de salud de la red pública y privada, integrantes de la fuerza pública y entidades vinculadas a seguridad, así como personal de gestión de riesgos y emergencias.

También estarán autorizados a movilizarse pasajeros con vuelos internacionales y personal del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, siempre que porten su pase de abordar —en formato físico o digital— o la credencial institucional correspondiente.

Ecuador decreta toque de queda en cuatro provincias para intensificar combate al crimen organizado Henry Romero

Asimismo, se permitirá el desplazamiento de personas que enfrenten emergencias médicas y requieran atención hospitalaria.

Las autoridades indicaron que quienes pertenezcan a estos grupos deberán presentar obligatoriamente documentación física ante controles de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o agentes de tránsito desplegados durante el horario restringido.

El gobierno advirtió que quienes incumplan la medida y circulen durante el toque de queda sin justificación válida podrían enfrentar penas de entre uno y tres años de prisión.

El delito aplicable sería el de incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente, y el ministro Reimberg señaló que ya existe coordinación con el sistema judicial para procesar los casos de infracción.

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Crisis de violencia

La decisión se adopta en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país. Desde 2024 rige en Ecuador una declaratoria de conflicto armado interno, con la que el gobierno busca intensificar la lucha contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a estas medidas, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con 9.235 homicidios, según cifras del Ministerio del Interior ecuatoriano. Durante ese mismo período, las autoridades también incautaron 214 toneladas de droga en operativos antidrogas.

En ese contexto, el pasado 3 de marzo Ecuador y Estados Unidos anunciaron la realización de operaciones conjuntas contra organizaciones terroristas extranjeras, en el marco de la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado. Washington también colaborará en los operativos de seguridad durante el período en que se mantenga el toque de queda.