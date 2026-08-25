EE.UU. anuncia amplio paquete de sanciones contra Irán tras el inicio de su ofensiva económica

El gobierno de Estados Unidos confirmó sanciones económicas contra “múltiples entidades, individuos y embarcaciones” a los que acusa de facilitar las “actividades desestabilizadoras” del régimen de Irán, luego de anunciar una ofensiva comercial contra la república islámica.

“Estados Unidos ha emprendido acciones contundentes contra múltiples entidades, individuos y embarcaciones que facilitan las actividades desestabilizadoras del régimen iraní”, consigna la nota de prensa del Departamento de Estado que firma su portavoz Thomas Pigott.

Entre esas actividades, recoge el comunicado, se incluyen “ataques contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados en la región, adquisición ilícita de armas, intrusiones cibernéticas en la infraestructura estadounidense y el tráfico de productos energéticos cuya venta financia el terrorismo a nivel global”.

De acuerdo con el comunicado, las sanciones están dirigidas contra militares iraníes, que sean responsables de la adquisición de armamento y que dirijan ataques contra militares o socios regionales de Estados Unidos.

También contra “entidades con sede en Irán que recopilaban inteligencia para atacar a las fuerzas estadounidenses y sus aliados, y una red de abastecimiento que suministraba a los programas militares y de misiles de Irán”.

Otro documento, publicado en forma paralela por el Departamento de Estado, dio a conocer que las sanciones incluyen al comandante de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi; el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Hosein Majid Musavi Eftejari; el comandante del cuartel de operaciones Jatam al Anbiya, Alí Abdolahi; el comandante del Ejército iraní, Amir Hatami, y el portavoz del Ministerio de Defensa, Rezsa Talaei Nik.

“También se dirigen contra un grupo cibernético dirigido por el régimen, responsable de extensas intrusiones en la infraestructura crítica estadounidense”, agrega la diplomacia estadounidense, que se refiere en el citado documento al “Mando Ciber-Electrónico de la Guardia Revolucionaria de Irán”.

Asimismo, la medida afecta a un grupo de transportistas y agentes que mueven petróleo iraní, y otros productos petrolíferos y petroquímicos, a través de Emiratos Árabes Unidos, China, Singapur y Europa “para financiar a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, designada por Estados Unidos, y a otros elementos del régimen”, añade la nota.

El anuncio de estas sanciones, que concluye con “un llamamiento a la comunidad internacional para que se una” a Washington “en la tarea de exigir responsabilidades a estos actores”,