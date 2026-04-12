SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. anuncia inicio del bloqueo de todos los puertos iraníes desde la mañana de este lunes

    "Se aplicará el bloqueo imparcialmente contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras", señalaron las autoridades norteamericanas.

    Por 
    Europa Press
     
    Sebastián Yeza
    EE.UU. anuncia inicio del bloqueo de todos los puertos iraníes desde la mañana de este lunes Facebook @DonaldTrump

    El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo de que comenzará el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de este lunes a las 10.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 11.00 horas de Chile y las 17.30 en Irán.

    “Conforme al anuncio del presidente se aplicará el bloqueo imparcialmente contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo --Pérsico-- y del golfo de Omán”, ha publicado el CENTCOM en un comunicado.

    Las fuerzas militares estadounidenses “no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten el estrecho de Ormuz que vayan desde o hacia puertos que no sean iraníes”, ha explicado.

    El contingente estadounidense dará más información a los mandos de los buques comerciales afectados “antes de que comience el bloqueo” y los insta a comunicarse por el canal 16 “de puente a puente” cuando naveguen por el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz.

    Lee también:

    Más sobre:IránEstrecho de OrmuzGolfo pérsicoGolfo de OmánEstados UnidosEE.UU.CentcomDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría

    Continúa búsqueda de hombre de 66 años extraviado en el sector Laguna Azul del Parque Nacional Villarrica

    Nuevo primer ministro húngaro afirma que dejará a la justicia independiente perseguir o no a Orban

    Quién es Peter Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional”

    Fundación cocreada por el Príncipe Harry lo demanda por difamación

    Lo más leído

    1.
    Participación récord en Hungría marca comicios clave que pueden poner fin al mandato de Orbán

    Participación récord en Hungría marca comicios clave que pueden poner fin al mandato de Orbán

    2.
    Trump en “modo Nixon”: el efecto de la guerra contra Irán

    Trump en “modo Nixon”: el efecto de la guerra contra Irán

    3.
    Keiko Fujimori inicia jornada electoral con visita a la tumba de su padre en Lima

    Keiko Fujimori inicia jornada electoral con visita a la tumba de su padre en Lima

    4.
    Brian Winter: “En Perú la población trata a la política como un show mediático que no tiene importancia en su vida”

    Brian Winter: “En Perú la población trata a la política como un show mediático que no tiene importancia en su vida”

    5.
    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría

    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Continúa búsqueda de hombre de 66 años extraviado en el sector Laguna Azul del Parque Nacional Villarrica
    Chile

    Continúa búsqueda de hombre de 66 años extraviado en el sector Laguna Azul del Parque Nacional Villarrica

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional”

    Chomali en fiesta de Cuasimodo en Colina: “Lo mejor que podemos hacer en Chile es fortalecer la familia”

    Grupo brasileño toma la delantera para comprar el casino Enjoy Punta del Este
    Negocios

    Grupo brasileño toma la delantera para comprar el casino Enjoy Punta del Este

    Quiénes son los Toesca: Los protagonistas del momento en Sanhattan

    Matías Claro se perfila como su próximo presidente de Cruzados: su familia es ahora el mayor accionista

    El vapeo podría provocar dos tipos de cáncer, según un reciente estudio
    Tendencias

    El vapeo podría provocar dos tipos de cáncer, según un reciente estudio

    6 hábitos que puedes hacer de día para dormir mejor de noche

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    El Manchester City aplasta al Chelsea y acecha al Arsenal en el liderato de la Premier League
    El Deportivo

    El Manchester City aplasta al Chelsea y acecha al Arsenal en el liderato de la Premier League

    En vivo: la U de Fernando Gago visita a Ñublense con la misión de acercarse a la parte alta de la Liga de Primera

    La chilena Macarena Salazar se impone en la primera edición del Ironman 70.3 de Puerto Varas

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia
    Cultura y entretención

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    Vuelve la fiebre Euphoria: entre la larga espera y las dudas en torno a su (eventual) final

    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría
    Mundo

    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría

    EE.UU. anuncia inicio del bloqueo de todos los puertos iraníes desde la mañana de este lunes

    Nuevo primer ministro húngaro afirma que dejará a la justicia independiente perseguir o no a Orban

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones