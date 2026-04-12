Quién es Peter Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría

Hungría tiene un nuevo primer ministro, y un sismo político importante está ocurriendo en Europa. El líder del partido de centroderecha Tisza, Peter Magyar, está cerca de conseguir 136 escaños. contra los 54 conseguidos por Viktor Orbán y Fidesz, el partido con el que ha gobernado los últimos 16 años.

De 45 años, un hombre poco conocido hace dos años, Magyar hizo carrera denunciando la corrupción al interior del gobierno húngaro. Su victoria es vista por el mundo como un acercamiento importante de Budapest con Bruselas, después de años de tensión con la Unión Europea.

Producto genuino de Fidesz, Péter Magyar no se forjó en la oposición. Nacido hace 45 años en una familia de políticos conservadores húngaros, se unió al partido de Orbán a principios de la década de 2000.

A partir de 2010, Péter Magyar ocupó varios cargos de gran importancia estratégica. Se incorporó al Ministerio de Asuntos Exteriores y posteriormente fue enviado a Bruselas para supervisar las decisiones de la Unión Europea antes de pasar a formar parte de la Oficina del Primer Ministro.

La política incluso llegó a inmiscuirse en su vida personal. En aquel entonces, estaba casado con Judit Varga, madre de sus tres hijos, quien fue nombrada Ministra de Justicia en 2019. “Magyar tenía ambiciones políticas que no pudo cumplir. Según algunos, esto se debía a su personalidad explosiva, narcisista y muy individualista. Internamente, cuestionaba y criticaba constantemente; no gozaba de buena reputación. La gente le temía por ser un inconformista”, explica Antonela Capelle-Pogacean, especialista en política húngara, en declaraciones a Le Pèlerin.

Péter Magyar, que soñaba con un gran futuro político, aún era un desconocido para el público en general, o solo se le identificaba como el “esposo” de Judit Varga, entonces Ministra de Justicia. Pero en 2022, ella renunció a su cargo tras las revelaciones de un enorme escándalo de corrupción. La pareja se separó, Péter Magyar renunció a su puesto en las empresas estatales que dirigía y abandonó Fidesz. Su notoriedad creció con cada crítica que formulaba contra la corrupción endémica inherente al régimen de Orbán.

Un mes después, anunció la creación de su propio partido, Tisza, que significa Respeto y Libertad en húngaro, y emprendió una gira masiva con más de 200 mítines. Menos de dos años después, su partido quedó en segundo lugar en las elecciones europeas de 2024, con el 30% de los votos. “Un resultado que lo legitimó de inmediato como el principal rival de Viktor Orbán”, escribió Renata Varga, profesora en la Universidad de Lille, para el periódico Marianne.

En política exterior, Péter Magyar esboza una política prooccidental, en la que Budapest sigue siendo un aliado de la OTAN y un miembro leal de la Unión Europea. Su postura “proeuropea” busca desbloquear los miles de millones de euros en fondos europeos congelados por la Comisión Europea debido a las reiteradas violaciones del Estado de derecho por parte de Budapest. Esto ha alimentado las críticas de sus detractores, quienes lo tachan de “títere de Bruselas”.