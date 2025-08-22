EE.UU. anuncia que mató a un importante financista del Estado Islámico en incursión en Siria

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), un comando unificado de las fuerzas militares de EE.UU., anunció este jueves que abatió a un alto cargo de Estado Islámico en la localidad de Atimah, en el noroeste de Siria, cerca de su frontera con Turquía.

“El 19 de agosto, las fuerzas del CENTCOM llevaron a cabo una incursión exitosa en el norte de Siria, dando muerte a un alto cargo del Estado Islámico y financiero clave que planeaba atentados en Siria e Irak”, indicó en su cuenta de la red social X, sin aportar más detalles sobre la identidad del combatiente.

El organismo militar advirtió de que éste “representaba una amenaza directa para las fuerzas estadounidenses y de la Coalición, así como para el nuevo Gobierno sirio”, encabezado por el presidente de transición, Ahmed al Shara, tras la ofensiva relámpago de finales de 2024 que llevó a su predecesor, Bashar al Assad, a huir a Rusia.

El almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central, agregó que el objetivo eliminado, cuyo nombre no fue revelado por la entidad, también era una pieza “financiera clave” del grupo terrorista. Sin embargo, medios como el sitio iraquí Shafaq News aseguraron que la redada de las fuerzas especiales estadounidenses mató al importante financista del Estado Islámico, Salah Nouman Abd Nayef al-Jubouri.

El comandante del CENTCOM además afirmó que “continuaremos persiguiendo a los terroristas de ISIS con una determinación inquebrantable en toda la región. Junto con nuestros socios y aliados, el Comando Central se mantiene firme en nuestro compromiso de garantizar la derrota duradera de ISIS y la protección del territorio de Estados Unidos”.