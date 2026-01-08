SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    EE.UU.: Dos muertos y ocho heridos en tiroteo durante funeral en Utah

    La policía local informó que tres de los heridos permanecen en estado crítico, pero no dio a conocer detalles sobre el sospechoso o el posible motivo, ya que la investigación estaba en curso.

    Por 
    Lya Rosen

    Dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas después de un tiroteo que tuvo como escenario las afueras de una Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City, Utah, según las autoridades locales.

    La policía informó que tres de los heridos permanecen en estado crítico, mientras que las víctimas restantes fueron trasladadas al hospital con heridas menos graves.

    Los agentes acudieron rápidamente al lugar, asegurando la zona e iniciando una investigación sobre las circunstancias del ataque.

    Además se informó que en el momento de los hechos se estaba celebrando un funeral dentro de la iglesia.

    No se dieron a conocer de inmediato detalles sobre el sospechoso o el posible motivo, y la policía dijo que la investigación estaba en curso.

