Mundo

Trump confirma destrucción de submarino con droga en el Caribe y anuncia deportación de sobrevivientes a Ecuador y Colombia

Se trata de la primera ofensiva de este tipo que deja detenidos bajo custodia del país norteamericano.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
Europa Press

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la destrucción de un “gran submarino transportador de drogas” que, según indicó, se dirigía hacia su país por una “ruta bien conocida del narcotráfico”.

A través de una declaración oficial, aseguró que la embarcación estaba “cargada principalmente con fentanilo y otras drogas ilegales” y que a bordo viajaban cuatro presuntos “narcoterroristas”La ofensiva, parte de una serie de operaciones militares desplegadas por Washington desde septiembre, marcó la primera vez que el país mantiene bajo custodia a presuntos narcotraficantes tras uno de estos ataques.

El ataque del jueves fue el sexto confirmado por el Pentágono contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Estas operaciones forman parte de una ofensiva más amplia para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.

En ese sentido, Trump señaló que durante la operación, dos de los ocupantes murieron y otros dos resultaron con vida. Estos últimos, afirmó, serán enviados a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser “detenidos y procesados”. Además, sostuvo que “ninguna fuerza estadounidense resultó dañada en este ataque”.

El exmandatario defendió la acción militar, asegurando que “bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará narcoterroristas traficando drogas ilegales, por tierra o por mar”. En su mensaje, agregó que la interdicción habría evitado la entrada de fentanilo suficiente “para causar la muerte de al menos 25 mil estadounidenses”.

Asimismo, la Casa Blanca ha defendido su actuar señalando que el presidente cuenta con amplias facultades bajo el Artículo II de la Constitución para llevar a cabo este tipo de acciones contra lo que denomina “narcoterroristas”.

Más sobre:Estados UnidosEE.UU.CaribeNarcotráficoBarcosEmbarcacionesDrogas

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

