Trump confirma destrucción de submarino con droga en el Caribe y anuncia deportación de sobrevivientes a Ecuador y Colombia

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la destrucción de un “gran submarino transportador de drogas” que, según indicó, se dirigía hacia su país por una “ruta bien conocida del narcotráfico”.

A través de una declaración oficial, aseguró que la embarcación estaba “cargada principalmente con fentanilo y otras drogas ilegales” y que a bordo viajaban cuatro presuntos “narcoterroristas”La ofensiva, parte de una serie de operaciones militares desplegadas por Washington desde septiembre, marcó la primera vez que el país mantiene bajo custodia a presuntos narcotraficantes tras uno de estos ataques.

El ataque del jueves fue el sexto confirmado por el Pentágono contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Estas operaciones forman parte de una ofensiva más amplia para f renar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.

En ese sentido, Trump señaló que durante la operación, dos de los ocupantes murieron y otros dos resultaron con vida. Estos últimos, afirmó, serán enviados a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser “detenidos y procesados”. Además, sostuvo que “ninguna fuerza estadounidense resultó dañada en este ataque”.

El exmandatario defendió la acción militar, asegurando que “bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará narcoterroristas traficando drogas ilegales, por tierra o por mar”. En su mensaje, agregó que la interdicción habría evitado la entrada de fentanilo suficiente “para causar la muerte de al menos 25 mil estadounidenses”.

Asimismo, la Casa Blanca ha defendido su actuar señalando que el presidente cuenta con amplias facultades bajo el Artículo II de la Constitución para llevar a cabo este tipo de acciones contra lo que denomina “narcoterroristas”.