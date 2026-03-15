EE.UU. iza su bandera en embajada de Venezuela luego de siete años

La encargada de negocios de los Estados Unidos (EE.UU.) en Venezuela, Laura Dogu, anunció este sábado que, tras 7 años, se izó nuevamente la bandera del país norteamericano en la embajada que mantienen en territorio venezolano.

“En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos. Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela ”, sostuvo Dogu a través de la cuenta de la embajada en X.

En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de… pic.twitter.com/kTrwnnECdb — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) March 14, 2026

El anuncio de la encargada de negocios se da en medio de un proceso de reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países luego de la captura de Nicolás Maduro, quien fue aprehendido el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses y llevado a juicio en el país norteamericano por presuntamente ser el líder de un cartel internacional dedicado al tráfico de drogas .

Tras la captura del líder del chavismo, la nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reanudó las relaciones con su par estadounidense, Donald Trump. Entre otros acuerdos, ambos países retomaron la comercialización del petróleo venezolano y la administración estadounidense flexibilizó las sanciones comerciales impuestas al país venezolano.

En ese contexto, el pasado 5 de marzo el Departamento de Estado del país norteamericano anunció a través de su página web que las autoridades de ambas naciones retomaron sus relaciones diplomáticas y consulares.

“Las autoridades internas de EE.UU. y Venezuela han acordado restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares. Esto facilitará nuestros esfuerzos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar hacia la reconciliación política en Venezuela . Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, fue parte del mensaje del Departamento de Estado en su página web.

El quiebre de las relaciones diplomáticas

Las relaciones entre ambos países se encontraban paralizadas desde el pasado 11 de marzo de 2019, cuando el gobierno de EE.UU. retiró a todo su personal diplomático de la embajada que mantenía en Caracas.

En ese entonces, las tensiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y el país norteamericano habían llegado a su límite debido al respaldo de EE.UU. al político de oposición a Maduro Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela tras la reelección de Maduro el 2018 en un proceso que fue calificado como fraudulento por representantes de la entonces administración estadounidense .

Tras eso, y hasta el pasado 5 de marzo, los asuntos diplomáticos entre ambos países se gestionaron a través de una unidad especial del Departamento de Estado del país norteamericano en la embajada que mantiene EE.UU. en Bogotá, la capital de Colombia.