EE.UU. y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas

El Gobierno de Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela acordaron este jueves restablecer relaciones diplomáticas y consulares a fin de “promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política” del país latinoamericano.

“Estados Unidos y las autoridades interinas Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela” , señaló el departamento de Estado estadounidense en un comunicado.

El anuncio se produce en un momento de progresiva apertura de Washington hacia Caracas, particularmente en el ámbito energético, donde el presidente de EE.UU. Donald Trump, se ha propuesto revitalizar la industria petrolera venezolana y ya comercia con hidrocarburos de ese país.

A lo anterior se suman las visitas realizadas a territorio venezolano por funcionarios de su administración, entre ellos el director de la CIA, John Ratcliffe; el secretario de Energía, Chris Wright; el secretario del Interior, Doug Burgum, y el jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan. Todos los que se reunieron con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

A ellos se suma la diplomática Laura Dogu, quien en enero pasado fue designada como Encargada de Negocios de la misión estadounidense en el país latinoamericano, marcando el reinicio formal del canal diplomático entre Washington y Caracas.

Venezuela y EE.UU. rompieron relaciones en febrero de 2019 por decisión del depuesto presidente Nicolás Maduro y cerraron sus embajadas, luego de que Trump -en su primer mandato- apoyara al líder opositor Juan Guaidó cuando, en enero de ese año, se declaró presidente interino de la nación caribeña.

En ese momento Guaidó, quien además era el titular de la Asamblea Nacional, fue reconocido por Estados Unidos y otros países como el gobernante legítimo de Venezuela, ya que consideraban que los comicios de 2018 en los que Maduro fue reelecto para un tercer mandato fueron fraudulentos.