SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas

    El departamento de Estado estadounidense afirmó que este paso facilitará los esfuerzos conjuntos para "promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política" en el país latinoamericano.

    Por 
    Lya Rosen

    El Gobierno de Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela acordaron este jueves restablecer relaciones diplomáticas y consulares a fin de “promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política” del país latinoamericano.

    “Estados Unidos y las autoridades interinas Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, señaló el departamento de Estado estadounidense en un comunicado.

    El anuncio se produce en un momento de progresiva apertura de Washington hacia Caracas, particularmente en el ámbito energético, donde el presidente de EE.UU. Donald Trump, se ha propuesto revitalizar la industria petrolera venezolana y ya comercia con hidrocarburos de ese país.

    A lo anterior se suman las visitas realizadas a territorio venezolano por funcionarios de su administración, entre ellos el director de la CIA, John Ratcliffe; el secretario de Energía, Chris Wright; el secretario del Interior, Doug Burgum, y el jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan. Todos los que se reunieron con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

    A ellos se suma la diplomática Laura Dogu, quien en enero pasado fue designada como Encargada de Negocios de la misión estadounidense en el país latinoamericano, marcando el reinicio formal del canal diplomático entre Washington y Caracas.

    Venezuela y EE.UU. rompieron relaciones en febrero de 2019 por decisión del depuesto presidente Nicolás Maduro y cerraron sus embajadas, luego de que Trump -en su primer mandato- apoyara al líder opositor Juan Guaidó cuando, en enero de ese año, se declaró presidente interino de la nación caribeña.

    En ese momento Guaidó, quien además era el titular de la Asamblea Nacional, fue reconocido por Estados Unidos y otros países como el gobernante legítimo de Venezuela, ya que consideraban que los comicios de 2018 en los que Maduro fue reelecto para un tercer mandato fueron fraudulentos.

    Más sobre:Estados UnidosVenezuelaRelaciones diplomáticasDepartamento de EstadoDelcy RodríguezMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Bolsa celebra 11 años con una edición aniversario en CentroParque

    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente

    Macron pide a Netanyahu que no amplíe la guerra hacia Líbano tras las órdenes de evacuación en el sur de Beirut

    PDG postula a Jiles como carta opositora para presidir la Cámara y la derecha presiona a la UDI para que apoye a Romero

    Tras la pista de los fugados de la ex Penitenciaría: las huellas que persigue la Fiscalía para capturar a los reos

    Irán niega haber cerrado el estrecho de Ormuz: “De momento no tenemos intención de hacerlo”

    Lo más leído

    1.
    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    2.
    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    3.
    Europa camino a una guerra que no le convence del todo

    Europa camino a una guerra que no le convence del todo

    4.
    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente

    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    PDG postula a Jiles como carta opositora para presidir la Cámara y la derecha presiona a la UDI para que apoye a Romero
    Chile

    PDG postula a Jiles como carta opositora para presidir la Cámara y la derecha presiona a la UDI para que apoye a Romero

    Tras la pista de los fugados de la ex Penitenciaría: las huellas que persigue la Fiscalía para capturar a los reos

    La Moneda intentará última medalla legislativa y pide al Senado discutir reforma política antes del cambio de mando

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año
    Negocios

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año

    Chile fue el sexto país de la Ocde con la tasa de desempleo más alta en 2025

    Cámara aprueba proyecto que autoriza a la UAF a levantar secreto bancario y nuevo Senado deberá resolver en tercer trámite

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Las Diablas avanzan invictas: derrotan a Francia y quedan a un partido de clasificar al Mundial
    El Deportivo

    Las Diablas avanzan invictas: derrotan a Francia y quedan a un partido de clasificar al Mundial

    Repasa el triunfo de Las Diablas frente a Francia que le entrega el pase a las semifinales de las Clasificatorias 2026

    Golf: Gustavo Silva sorprende en el Chile Classic y se mete en el top 10 tras la primera ronda

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los Tres lanzan “Cantar y amar” el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road
    Cultura y entretención

    Los Tres lanzan “Cantar y amar” el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road

    Ahora sí: Asskha Sumathra se presentará en el Gran Arena Monticello con “Lo que no se vio en Viña”

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente
    Mundo

    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente

    Macron pide a Netanyahu que no amplíe la guerra hacia Líbano tras las órdenes de evacuación en el sur de Beirut

    Irán niega haber cerrado el estrecho de Ormuz: “De momento no tenemos intención de hacerlo”

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda