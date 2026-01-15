SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    EE.UU. lanza la segunda fase del plan de paz en Gaza que incluye la desmilitarización y un nuevo gobierno tecnocrático

    El denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza estará liderado por el ex viceministro palestino Ali Shaath, quien era el encargado de elaborar planes estratégicos de desarrollo económico para la zona.

    Por 
    Lya Rosen
    Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

    El enviado estadounidense para el Oriente Próximo, Steve Witkoff, anunció este miércoles el inicio de la segunda fase del plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, que incluye el inicio de la desmilitarización y el establecimiento de un gobierno palestino tecnocrático en el territorio.

    Esto más de tres meses después de que entrara en vigor la primera etapa, para la cual Hamás e Israel acordaron un alto el fuego, así como un intercambio de rehenes y prisioneros, una retirada parcial israelí y un aumento de la ayuda.

    “Hoy, en nombre de Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 puntos del presidente para poner fin al conflicto en Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción”, confirmó Witkoff en redes sociales.

    Un periodo que, como detalló, incluye la instauración de “una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), y comienza la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado”.

    El enviado de la Administración Trump señaló además que Estados Unidos espera que “el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) cumpla plenamente con sus obligaciones”, detallando que estas incluyen la devolución del cuerpo del último rehén israelí fallecido. “De no hacerlo, habrá graves consecuencias”, advirtió.

    Witkoff también aprovechó de destacar que durante la primera fase se entregó una carga de ayuda humanitaria “histórica”, que “se mantuvo el alto el fuego” y que “regresaron todos los rehenes vivos y los restos de 27 de los 28 rehenes fallecidos”.

    Para terminar agradeciendo “profundamente” a Egipto, Turquía y Qatar “por sus indispensables esfuerzos de mediación, que hicieron posible todos los avances hasta la fecha”.

    Sin embargo, como lo hizo notar BBC, hay puntos claves de la segunda fase que podrían ser problemáticos. El primero es que Hamas ya se negó anteriormente a entregar sus armas sin la creación de un Estado palestino independiente, e Israel no se comprometió a retirarse completamente de Gaza.

    A esto se suma la fragilidad del alto el fuego, que ha sido violado en múltiples ocasiones, acusándose mutuamente de estas infracciones Israel y Hamas. Desde su entrada en vigor, casi 450 palestinos han muerto en ataques israelíes, de acuerdo el Ministerio de Salud de Gaza.

    De la misma forma, la ONU ha recalcado que las condiciones humanitarias en el territorio siguen siendo terribles, subrayando la necesidad de un flujo sin restricciones de suministros críticos.

    El encargado del Comité Nacional: Ali Shaath

    Este mismo miércoles, los gobiernos de Qatar, Egipto y Turquía informaron de que el comité tecnócrata estará liderado por Ali Shaath, quien nació en la gobernación de Jan Yunis y fue viceministro de Planificación de la Autoridad Palestina.

    Un último cargo en el cual debía elaborar planes estratégicos de desarrollo económico para el Estado palestino.

    Shaath, quien actualmente vive en Cisjordania, también se desempeñó como subsecretario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, supervisando proyectos vitales de infraestructura y red vial.

    Asimismo, presidió el Consejo Palestino de Vivienda y la Autoridad Portuaria Palestina.

    Los mediadores destacaron en un comunicado conjunto que la formación del comité “contribuirá a fortalecer los esfuerzos para consolidar la estabilidad y mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza”, y “allanará el camino para la implementación de la segunda fase”.

    Todas las partes deben comprometerse plenamente a implementar el acuerdo para lograr una paz sostenible y crear las condiciones adecuadas para la reconstrucción de la Franja de Gaza, cumpliendo así las aspiraciones del pueblo palestino de seguridad, estabilidad y una vida digna”, agregaron.

    La gratitud de la Autoridad Palestina

    Por su parte, Hussein al Sheikh, vicepresidente de la Autoridad Palestina (AP), usó la plataforma de X para anunciar su apoyo a la formación del Comité Palestino para la Administración de Gaza durante esta fase de transición.

    En su publicación, Al Sheikh elogió los esfuerzos del presidente de EE.UU. y de sus equipos, capitaneados por Witkoff y su asesor y yerno Jared Kushner.

    Así expresó su “profundo reconocimiento y gratitud por el decidido liderazgo demostrado por Trump, cuya implicación directa y determinación han contribuido a crear una nueva oportunidad para la paz, la estabilidad y la buena gobernanza en Gaza”.

    Además de reconocer el importante papel y valorar los esfuerzos realizados por los Estados mediadores y garantes: Egipto, Qatar y Turquía, “en apoyo a estos esfuerzos”.

    Para luego reiterar “la importancia de vincular las instituciones de la Autoridad Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza, y de no crear ningún acuerdo administrativo, jurídico o de seguridad que promueva” una “división” o “fragmentación”.

    Asimismo, la Autoridad Palestina subrayó “la importancia de colaborar con Estados Unidos y socios para tomar medidas decisivas en Cisjordania, en paralelo con la fase de transición en Gaza”.

    En particular para “impedir los planes de expansión de asentamientos y terrorismo de colonos, liberar fondos palestinos retenidos, prevenir el desplazamiento y la anexión, e impedir cualquier menoscabo de la Autoridad Palestina y la solución de dos Estados”.

