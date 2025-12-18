EE.UU. mata a cuatro hombres en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico

El Ejército de Estados Unidos anunció este miércoles la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que fue bombardeada mientras navegaba en aguas del Pacífico oriental, en el marco de su operación “Lanza del Sur” contra el narcotráfico, que ya ha cobrado la vida de casi un centenar de personas.

“Cuatro narcoterroristas hombres han muerto y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, señaló el Comando Sur del Ejército (Southcom) en su cuenta de la red social X, indicando que el objetivo del ataque era “operado por una organización terrorista designada”.

On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea — U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025

Como ya es habitual, en la publicación el comando aseguró que el bombardeo, ordenado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tuvo lugar en “aguas internacionales” y que la embarcación “transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

Las Fuerzas Armadas hicieron el anuncio poco antes de que el presidente Donald Trump se dirigiera a la nación y en medio de la escalada de tensiones por los ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe, en los que han muerto 99 personas de acuerdo al último recuento de víctimas.