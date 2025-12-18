SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. mata a cuatro hombres en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico

    El Comando Sur del Ejército estadounidense afirmó en la red social X que la embarcación era operada por “una organización terrorista designada". Hasta el momento, su operación “Lanza del Sur” ya suma 99 víctimas.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen

    El Ejército de Estados Unidos anunció este miércoles la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que fue bombardeada mientras navegaba en aguas del Pacífico oriental, en el marco de su operación “Lanza del Sur” contra el narcotráfico, que ya ha cobrado la vida de casi un centenar de personas.

    “Cuatro narcoterroristas hombres han muerto y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, señaló el Comando Sur del Ejército (Southcom) en su cuenta de la red social X, indicando que el objetivo del ataque era “operado por una organización terrorista designada”.

    Como ya es habitual, en la publicación el comando aseguró que el bombardeo, ordenado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tuvo lugar en “aguas internacionales” y que la embarcación “transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

    Las Fuerzas Armadas hicieron el anuncio poco antes de que el presidente Donald Trump se dirigiera a la nación y en medio de la escalada de tensiones por los ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe, en los que han muerto 99 personas de acuerdo al último recuento de víctimas.

    Más sobre:Estados UnidosAtaqueNarcolanchaPacíficoComando Sur

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petro invita a Machado a hablar con él en Colombia “de la paz del Caribe y no de invasiones”

    Maduro asegura que un gobierno impuesto en Venezuela “no duraría ni 47 horas”

    Peter Arnett, ganador del premio Pulitzer, fallece a los 91 años: cubrió guerras de Vietnam y del Golfo

    Trump pone fin a la expectación y no se pronuncia sobre Venezuela en su mensaje a la nación

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso

    Los hijos de Rob y Michele Reiner rompen el silencio tras las devastadoras muertes de sus padres

    Lo más leído

    1.
    Assange denuncia a la Fundación Nobel por convertir el premio de la paz en un “instrumento de guerra”

    Assange denuncia a la Fundación Nobel por convertir el premio de la paz en un “instrumento de guerra”

    2.
    En medio de expectación por discurso de Trump: Demócratas de la Cámara de Representantes presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

    En medio de expectación por discurso de Trump: Demócratas de la Cámara de Representantes presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

    3.
    Petro invita a Machado a hablar con él en Colombia “de la paz del Caribe y no de invasiones”

    Petro invita a Machado a hablar con él en Colombia “de la paz del Caribe y no de invasiones”

    4.
    Maduro asegura que un gobierno impuesto en Venezuela “no duraría ni 47 horas”

    Maduro asegura que un gobierno impuesto en Venezuela “no duraría ni 47 horas”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso
    Chile

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Chomali, FF.AA. y policías: Kast lidera reuniones protocolares

    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición
    Negocios

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa
    El Deportivo

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    El primer fracaso del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: queda eliminado de la Copa del Rey

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso
    Cultura y entretención

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso

    Los hijos de Rob y Michele Reiner rompen el silencio tras las devastadoras muertes de sus padres

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Petro invita a Machado a hablar con él en Colombia “de la paz del Caribe y no de invasiones”
    Mundo

    Petro invita a Machado a hablar con él en Colombia “de la paz del Caribe y no de invasiones”

    Maduro asegura que un gobierno impuesto en Venezuela “no duraría ni 47 horas”

    EE.UU. mata a cuatro hombres en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar