EE.UU. mata a cuatro hombres en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico
El Comando Sur del Ejército estadounidense afirmó en la red social X que la embarcación era operada por “una organización terrorista designada". Hasta el momento, su operación “Lanza del Sur” ya suma 99 víctimas.
El Ejército de Estados Unidos anunció este miércoles la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que fue bombardeada mientras navegaba en aguas del Pacífico oriental, en el marco de su operación “Lanza del Sur” contra el narcotráfico, que ya ha cobrado la vida de casi un centenar de personas.
“Cuatro narcoterroristas hombres han muerto y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, señaló el Comando Sur del Ejército (Southcom) en su cuenta de la red social X, indicando que el objetivo del ataque era “operado por una organización terrorista designada”.
Como ya es habitual, en la publicación el comando aseguró que el bombardeo, ordenado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tuvo lugar en “aguas internacionales” y que la embarcación “transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.
Las Fuerzas Armadas hicieron el anuncio poco antes de que el presidente Donald Trump se dirigiera a la nación y en medio de la escalada de tensiones por los ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe, en los que han muerto 99 personas de acuerdo al último recuento de víctimas.
