EE.UU. mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe

El Ejército de Estados Unidos informó este viernes sobre un nuevo ataque en el mar Caribe contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas y que dejó al menos tres víctimas mortales.

“El 13 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, anunciaron las Fuerzas Armadas estadounidenses en redes sociales.

Para luego detallar en su publicación que “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

“Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, finalizó el comunicado del Comando Sur.

El nuevo ataque forma parte de la denominada operación Lanza del Sur que Washington comenzó en septiembre del año pasado, para “detectar, desmantelar y desmantelar las redes marítimas ilícitas y criminales transnacionales”.

Esta ha causado la muerte de más de un centenar de personas en el mar Caribe y el océano Pacífico, y se encuentra envuelta en la polémica por no respetar los Derechos Humanos, de acuerdo a lo que indicó la ONU.