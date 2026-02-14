SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    EE.UU. mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe

    El Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses dio a conocer en redes sociales sobre la ofensiva dirigida por el general Francis L. Donovan, que forma parte de la operación Lanza del Sur que Washington comenzó en septiembre del 2025.

    Por 
    Lya Rosen

    El Ejército de Estados Unidos informó este viernes sobre un nuevo ataque en el mar Caribe contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas y que dejó al menos tres víctimas mortales.

    “El 13 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, anunciaron las Fuerzas Armadas estadounidenses en redes sociales.

    Para luego detallar en su publicación que “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”.

    “Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, finalizó el comunicado del Comando Sur.

    El nuevo ataque forma parte de la denominada operación Lanza del Sur que Washington comenzó en septiembre del año pasado, para “detectar, desmantelar y desmantelar las redes marítimas ilícitas y criminales transnacionales”.

    Esta ha causado la muerte de más de un centenar de personas en el mar Caribe y el océano Pacífico, y se encuentra envuelta en la polémica por no respetar los Derechos Humanos, de acuerdo a lo que indicó la ONU.

