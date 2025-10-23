SUSCRÍBETE
Mundo

EE.UU. mata a tres personas en un segundo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la nueva ofensiva horas después de confirmar una operación similar ejecutada contra otra embarcación la noche del martes.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció en las últimas horas de este miércoles que las fuerzas armadas estadounidense llevaron a cabo un nuevo ataque contra otra supuesta narcolancha en el Pacífico, matando a sus tres tripulantes.

Esto tras confirmar horas antes una operación similar ejecutada contra otra embarcación que dejó otras dos personas muertas.

“Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada”, declaró Hegseth en una publicación en la red social X, donde agregó que “una vez más, los terroristas, ahora fallecidos, se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico Oriental”.

“Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, aseguró en la publicación.

Además detalló que “tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”.

“No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades”, esgrimió el secretario de Defensa, quien comparó a los fallecidos en el ataque con Al Qaeda.

A lo que agregó: “No escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga”, ha manifestado después de prometer que “estos ataques continuarán, día tras día”.

Hegseth compartió el video de 26 segundos del impacto, que muestra el barco navegando por el agua y siendo golpeado, quedando rápidamente envuelto en llamas.

Este es el segundo ataque contra un supuesto barco de narcotráfico en el Pacífico. El primero, que se realizó la noche del martes en aguas internacionales, fue confirmado por Hegseth el miércoles, asegurando que el ejército estadounidense atacó y mató a dos narcoterroristas.

Trump y Rubio defienden los ataques en aguas internacionales

El anuncio de Hegseth llegó apenas unas horas después de que Trump defendiera los ataques de sus fuerzas armadas contra embarcaciones que, supuestamente, transportan drogas hacia el país norteamericano, alegando que “es un problema de seguridad nacional”.

“Mataron a 300.000 personas el año pasado, con la entrada de drogas”, aseguró Trump, argumentó que esa situación le da a su gobierno “autoridad legal” para emprender este tipo de ataques.

Además subrayó que la ofensiva ocurrió “en aguas internacionales” y que, si no siguen esta estrategia, Estados Unidos “perderá a cientos de miles de personas”.

Pese a que Hegseth indicó que los ataques en aguas internacionales continuarán “día tras día”, el mandatario aseguró que, en adelante, el tráfico de drogas llegará “un poco más por tierra, porque ya no vienen en barco”, debido a que, según afirmó, las autoridades estadounidenses “reconocen los barcos casi de inmediato”.

“Es bastante inusual ver a alguien con una caña de pescar y cinco motores en la popa del barco; no se necesita eso para ir a pescar”, indicó.

Donald Trump y Marco Rubio. Foto: archivo. Evan Vucci

“Los atacaremos muy duro cuando lleguen por tierra”, declaró en referencia a los narcotraficantes que hipotéticamente intentaran entrar por vía terrestre a Estados Unidos. “No han experimentado eso, pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo”, señaló Trump.

Sus declaraciones llegaron en el marco de un encuentro con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en el que también estuvieron Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio. Este último volvió a defender la estrategia gubernamental señalando que “si la gente quiere dejar de ver estallar barcos cargados de drogas, que dejen de enviar drogas a Estados Unidos”.

“Son personas que viajan por aguas internacionales rumbo a Estados Unidos con hostilidades en mente, lo que incluye inundar nuestro país con drogas peligrosas y mortales”, describió el jefe de la diplomacia de Washington en su relato de los hechos, subrayando que los involucrados “van a ser detenidos y eso es lo que está sucediendo”.

En este sentido, Rubio aseguró que las autoridades estadounidenses “saben qué son estos barcos”. “Los rastreamos desde el principio. Sabemos quiénes van a bordo, quiénes son, de dónde vienen y qué llevan encima. Así que, si manejas barcos con droga, estás en grave peligro”, concluyó.

Estados Unidos ha destruido desde septiembre ocho embarcaciones que supuestamente transportaban droga a través de aguas internacionales, dejando una treintena de víctimas mortales. Además, los dos últimos ataques parecen marcar una expansión de la campaña militar, ya que los anteriores bombardeos tuvieron como objetivo a embarcaciones en el Caribe.

Más sobre:Estados UnidosAtaqueEmbarcaciónNarcolanchaPacíficoSecretario de DefensaPete HegsethDonald TrumpMarco Rubio

