EEUU no devolverá armas nucleares a Ucrania

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

“Eso no se está considerando, no. Lo que estamos haciendo es dotar a Ucrania de diversas capacidades convencionales para que pueda defenderse eficazmente y plantar cara a los rusos, no (darles) capacidad nuclear”, declaró el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.