    Mundo

    EE.UU.: oficiales federales de inmigración disparan y hieren a dos personas en Portland

    El FBI confirmó que el hecho involucró a agentes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, mientras líderes locales instaron a la calma, especialmente luego de que el miércoles un agente de ICE diera muerte a una mujer en Minneapolis.

    Por 
    Lya Rosen

    Dos personas resultaron heridas este jueves por disparos de agentes federales de inmigración en Portland, en el estado de Oregón, EE.UU., un día después de que un efectivo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) matara a una mujer en Minneapolis.

    El fatal ataque ha provocado protestas en varias ciudades de Minnesota, mientras la administración de Donald Trump sigue justificando la medida, ya que acusan a la víctima fatal, Renee Good, de participar en “un acto de terrorismo doméstico”.

    En un comunicado difundido esta tarde en su sitio web, la Policía de Portland informó que “dos personas se encuentran hospitalizadas tras un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes federales”, donde precisaron que su equipo “no participó en el incidente”.

    El incidente tuvo lugar poco antes de las 14.18 horas locales (19.18 de Chile), cuando la policía local recibió un aviso de disparos, confirmando que “agentes federales se habían visto involucrados” en el hecho.

    Minutos después, el departamento recibió un segundo aviso, esta vez de “un hombre que había recibido un disparo y estaba llamando y pidiendo ayuda”.

    Los agentes acudieron al lugar y encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala aparentes. Los agentes les aplicaron un torniquete y llamaron al personal médico de emergencia. Los pacientes fueron trasladados al hospital”, agregaron en su informe.

    La Policía de Portland en ese momento no precisó a qué organismo pertenecen los agentes involucrados en el suceso, pero fuentes citadas por la cadena ABC News apuntaron a que serían parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

    El jefe de la policía local, Bob Day, hizo un llamado a la “calma mientras trabajamos para obtener más información”, pese a que “entendemos la gran emoción y tensión que muchos están sintiendo tras el tiroteo en Minneapolis”.

    Poco después, la oficina del FBI en Portland confirmó en una publicación en la red social X que el tiroteo involucró a agentes de la CBP y que están encabezando la investigación.

    De acuerdo con The New York Times, los líderes locales instaron a la calma, especialmente tras el tiroteo mortal en Minneapolis. “Por favor, mantengan las protestas pacíficas”, declaró el senador demócrata Jeff Merkley. “Trump quiere provocar disturbios. No muerdan el anzuelo”, aseguró.

    La versión del Departamento de Seguridad Nacional

    El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense afirmó a través de las redes sociales que todo comenzó cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a un automóvil en Portland.

    “El pasajero del vehículo -el objetivo- es un inmigrante indocumentado venezolano afiliado a la red transnacional de prostitución Tren de Aragua, involucrado en un tiroteo reciente en Portland”, afirmó el departamento en su cuenta de X.

    Para luego agregar que “se cree que el conductor del vehículo pertenece a la violenta pandilla venezolana Tren de Aragua. Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes, el conductor del vehículo lo usó como un arma e intentó atropellarlos”.

    “Temiendo por su vida y seguridad, un agente disparó defensivamente. El conductor huyó con el pasajero. Esta situación está evolucionando y próximamente se proporcionará más información”, añadió finalmente el organismo.

    “No puede ser transferido”: Instituto Nobel responde a Machado tras su idea de compartir Nobel de la Paz con Trump

    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    María Corina Machado ve como “un acto de restitución moral” el anuncio de Venezuela sobre liberación de presos políticos

    El presidente surcoreano pide a Xi Jinping “mediar” para lograr la paz en la península de Corea

    EE.UU.: Funcionarios de Minnesota afirman que el FBI les bloqueó la investigación del tiroteo efectuado por un agente del ICE

