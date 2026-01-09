EE.UU.: oficiales federales de inmigración disparan y hieren a dos personas en Portland

Dos personas resultaron heridas este jueves por disparos de agentes federales de inmigración en Portland, en el estado de Oregón, EE.UU., un día después de que un efectivo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) matara a una mujer en Minneapolis.

El fatal ataque ha provocado protestas en varias ciudades de Minnesota, mientras la administración de Donald Trump sigue justificando la medida, ya que acusan a la víctima fatal, Renee Good, de participar en “un acto de terrorismo doméstico”.

En un comunicado difundido esta tarde en su sitio web, la Policía de Portland informó que “dos personas se encuentran hospitalizadas tras un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes federales”, donde precisaron que su equipo “no participó en el incidente”.

El incidente tuvo lugar poco antes de las 14.18 horas locales (19.18 de Chile), cuando la policía local recibió un aviso de disparos, confirmando que “agentes federales se habían visto involucrados” en el hecho.

Minutos después, el departamento recibió un segundo aviso, esta vez de “un hombre que había recibido un disparo y estaba llamando y pidiendo ayuda”.

🚨 #BREAKING: U.S. Customs and Border Protection agents shot two individuals in Portland, Oregon today after their vehicle allegedly nearly struck agents during an operation. The shooting was non-fatal, per FBI statement. This follows a fatal ICE shooting in Minneapolis yesterday… pic.twitter.com/CqksgAuE9K — your local nitpick (@Scav_Fox) January 9, 2026

“Los agentes acudieron al lugar y encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala aparentes. Los agentes les aplicaron un torniquete y llamaron al personal médico de emergencia. Los pacientes fueron trasladados al hospital”, agregaron en su informe.

La Policía de Portland en ese momento no precisó a qué organismo pertenecen los agentes involucrados en el suceso, pero fuentes citadas por la cadena ABC News apuntaron a que serían parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El jefe de la policía local, Bob Day, hizo un llamado a la “calma mientras trabajamos para obtener más información”, pese a que “entendemos la gran emoción y tensión que muchos están sintiendo tras el tiroteo en Minneapolis”.

Poco después, la oficina del FBI en Portland confirmó en una publicación en la red social X que el tiroteo involucró a agentes de la CBP y que están encabezando la investigación.

De acuerdo con The New York Times, los líderes locales instaron a la calma, especialmente tras el tiroteo mortal en Minneapolis. “Por favor, mantengan las protestas pacíficas”, declaró el senador demócrata Jeff Merkley. “Trump quiere provocar disturbios. No muerdan el anzuelo”, aseguró.

La versión del Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense afirmó a través de las redes sociales que todo comenzó cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a un automóvil en Portland.

“El pasajero del vehículo -el objetivo- es un inmigrante indocumentado venezolano afiliado a la red transnacional de prostitución Tren de Aragua, involucrado en un tiroteo reciente en Portland”, afirmó el departamento en su cuenta de X.

At 2:19 PST, US Border Patrol agents were conducting a targeted vehicle stop in Portland, Oregon. The passenger of the vehicle and target is a Venezuelan illegal alien affiliated with the transnational Tren de Aragua prostitution ring and involved in a recent shooting in… — Homeland Security (@DHSgov) January 9, 2026

Para luego agregar que “se cree que el conductor del vehículo pertenece a la violenta pandilla venezolana Tren de Aragua. Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes, el conductor del vehículo lo usó como un arma e intentó atropellarlos”.

“Temiendo por su vida y seguridad, un agente disparó defensivamente. El conductor huyó con el pasajero. Esta situación está evolucionando y próximamente se proporcionará más información”, añadió finalmente el organismo.