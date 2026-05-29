EE.UU. sanciona a ocho buques y 16 entidades por sus vínculos con el comercio de petróleo de Irán

Una lancha rápida de la Armada de EE.UU. patrulla alrededor de un buque de carga iraní en aguas del golfo Pérsico. Foto: Europa Press/Contacto/Us Navy/Us Navy - Archivo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de nuevas sanciones contra personas, entidades y buques por su papel en el comercio de petróleo de Irán, en una jornada en la que la Casa Blanca confirmó haber alcanzado un principio de acuerdo con Teherán para el cese de hostilidades.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó así a un hombre de nacionalidad india, ocho buques -con banderas de países como San Marino, Panamá y Camerún- y 16 empresas por sus vínculos con los sectores petrolero y energético de Irán.

U.S. Continues Maximum Pressure with Sanctions Targeting Iran’s Shadow Oil Economy Fact Sheet https://t.co/dkYy7l9dYK — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) May 28, 2026

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que desde la Administración Trump “no permitiremos que el Gobierno iraní aumente sus ingresos petroleros con el fin de reconstituir sus fuerzas armadas y capacidades militares” .

Este mismo jueves la Casa Blanca confirmó un principio de acuerdo para extender la tregua y empezar a reabrir Ormuz, por el que las partes se comprometen a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, si bien este no ha sido confirmado hasta el momento ni por el presidente estadounidense ni por el régimen iraní.