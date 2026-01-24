Ejército de EE. UU. ataca embarcación en el Pacífico: mueren dos presuntos narcos y buscan a un superviviente

El ejército de Estados Unidos anunció este viernes un nuevo ataque contra una embarcación en el océano Pacífico oriental, acción en la que murieron al menos dos presuntos narcotraficantes y se activó la búsqueda de una tercera persona que logró sobrevivir al impacto.

Según informó el Comando Sur de Estados Unidos (USSouthCom) en redes sociales, servicios de inteligencia determinaron que la embarcación se desplazaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de contrabando de drogas.

Un video compartido por las autoridades muestra la embarcación siendo destruida por una explosión. Tras el ataque, se notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos, que activó los protocolos de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.

Esta operación es parte de una campaña militar en alta mar que Estados Unidos ha intensificado en los últimos meses contra embarcaciones que, según Washington, estarían vinculadas al narcotráfico internacional.

El ataque de este viernes es el primero conocido desde finales del año pasado y se produce en medio de acciones similares en el Caribe y el Pacífico que, según informes oficiales, han dejado decenas de muertos

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

