El aliado de Maduro, Álex Saab, dice que fue torturado durante su detención

Álex Saab, el presunto “testaferro” y aliado de Nicolás Maduro, afirmó que fue torturado durante su detención en Cabo Verde, previo a su extradición a Estados Unidos.

Saab, acusado por delitos de lavado de activos, conspiración para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada, se encontraba preso en Miami desde el 2021, y fue liberado la semana pasada luego de que Estados Unidos acordara con Venezuela un intercambio de prisioneros, en el que Saab valió por diez encarcelados en Caracas.

“La segunda noche (en Cabo Verde) empieza la tragedia: golpes, yo llegué a tener casi todo el cuerpo morado, me cortaron los brazos (...) me echaban alcohol, agua, me ponían la lámpara en la cara”, expresó Saab ayer jueves en un podcast con el mandatario venezolano, según consigna la agencia de noticias AFP.

“Me tumbaron tres dientes (...), me dieron durísimo”, continuó.

Según explicó, sufrió torturas durante varios meses ya que se negaba a entregar información sobre las rutas de los barcos que llevarían medicinas y alimentos a Venezuela.

Este tipo de trato se terminaron en octubre del 2020 cuando destituyeron a la directiva de la cárcel, tras una visita de un grupo de derechos humanos que no identificó. Sobre su detención en Estados Unidos, indicó que dos días antes de su liberación fue encerrado en una celda de vidrio que medía 3x3 metros sin alimento ni agua.

La celda “tiene en la mitad una camilla, uno se acuesta en la camilla, la temperatura es terrible, yo creo que -10 grados (celsius), uno temblaba, tenía unas lámparas encima de la cara”, detalló.