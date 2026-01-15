SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este jueves de urgencia mientras crecen las tensiones en Irán

    La portavoz del secretario general de la ONU, expresó que desde el organismo se encuentran "sumamente preocupados” por la situación que se vive el país.

    Por 
    Europa Press

    El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a reunirse este jueves de urgencia para abordar la situación en Medio Oriente, en medio de las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos -cuyo presidente, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con atacar el país centroasiático-, y de la oleada de protestas contra las autoridades iraníes que se han saldado con miles de muertos y decenas de miles de detenidos.

    El encuentro del grupo de 15 países está previsto a las 15.00 horas (hora de Nueva York), según ha anunciado la portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

    El portavoz del dirigente portugués, Stéphane Dujarric, ha reiterado este miércoles en rueda de prensa que desde el organismo “estamos sumamente preocupados” por la situación en el país centroasiático y en particular “por las imágenes que están saliendo de manifestantes asesinados por la violencia en las manifestaciones”.

    Asimismo, ha expresado su “firme” oposición al uso de la pena de muerte en “todas” las circunstancias, después de que la ONG kurdo-iraní Hengaw haya denunciado en la víspera que el joven iraní Erfan Soltani, de 26 años, se enfrenta a una ejecución “inminente” tras un “proceso judicial rápido y opaco” tras ser arrestado mientras participaba en las protestas.

    “Lo que queremos es que la gente esté segura mientras protesta pacíficamente, tal como se le reconoce el derecho a protestar pacíficamente en cualquier parte del mundo”, ha señalado al ser preguntado por la petición de Teherán de que la ONU condene las amenazas de Estados Unidos sobre un ataque contra suelo iraní.

    Dujarric se ha mostrado “seguro” de que el Ejecutivo iraní “recibirá respuesta”, después de que el embajador permanente de este país, Amir-Saeid Iravani, revelara una carta dirigida a Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, instándoles a rechazar “de manera inequívoca todas las formas de incitación a la violencia, las amenazas de uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de Irán por parte de Estados Unidos”.

    El portavoz ha reconocido pese a ello que “no tenemos forma de comentar ahora mismo sobre las afirmaciones del Gobierno de la República Islámica de Irán”, después de que Teherán haya acusado al presidente Donald Trump de “incitar abiertamente a la violencia y a la desestabilización” del país cuando alentó a los manifestantes a “tomar el control” de las instituciones, según dijo él mismo en su plataforma Truth Social.

    Más sobre:IránONUConsejo de SeguridadProtestas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en La Moneda

    Precio del petróleo sufre dura caída al reducirse temores sobre un eventual ataque de EE.UU contra Irán

    Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como una “fugitiva de la justicia venezolana”

    Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos

    Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

    Cachupín quedó fuera: los nombres de mascotas más inscritos en 2025

    Lo más leído

    1.
    Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como una “fugitiva de la justicia venezolana”

    Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como una “fugitiva de la justicia venezolana”

    2.
    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    3.
    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    4.
    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en La Moneda
    Chile

    Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en La Moneda

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida

    Precio del petróleo sufre dura caída al reducirse temores sobre un eventual ataque de EE.UU contra Irán
    Negocios

    Precio del petróleo sufre dura caída al reducirse temores sobre un eventual ataque de EE.UU contra Irán

    Casen 2024: personas sin previsión de salud llegaron a su menor nivel histórico y Fonasa alcanza récord de cobertura

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

    Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos
    Tendencias

    Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos

    Cachupín quedó fuera: los nombres de mascotas más inscritos en 2025

    Por qué Donald Trump le hizo gestos obscenos a un hombre en una fábrica en Detroit

    La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para cohesionar al plantel de Colo Colo en plena pretemporada
    El Deportivo

    La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para cohesionar al plantel de Colo Colo en plena pretemporada

    Con pasado en el taekwondo: Ajax sorprende y se refuerza con el hijo de Zlatan Ibrahimovic

    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo
    Cultura y entretención

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como una “fugitiva de la justicia venezolana”
    Mundo

    Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como una “fugitiva de la justicia venezolana”

    Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este jueves de urgencia mientras crecen las tensiones en Irán

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender