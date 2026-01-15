El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este jueves de urgencia mientras crecen las tensiones en Irán

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a reunirse este jueves de urgencia para abordar la situación en Medio Oriente, en medio de las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos -cuyo presidente, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con atacar el país centroasiático-, y de la oleada de protestas contra las autoridades iraníes que se han saldado con miles de muertos y decenas de miles de detenidos.

El encuentro del grupo de 15 países está previsto a las 15.00 horas (hora de Nueva York), según ha anunciado la portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

El portavoz del dirigente portugués, Stéphane Dujarric, ha reiterado este miércoles en rueda de prensa que desde el organismo “estamos sumamente preocupados” por la situación en el país centroasiático y en particular “por las imágenes que están saliendo de manifestantes asesinados por la violencia en las manifestaciones”.

Asimismo, ha expresado su “firme” oposición al uso de la pena de muerte en “todas” las circunstancias, después de que la ONG kurdo-iraní Hengaw haya denunciado en la víspera que el joven iraní Erfan Soltani, de 26 años, se enfrenta a una ejecución “inminente” tras un “proceso judicial rápido y opaco” tras ser arrestado mientras participaba en las protestas.

“Lo que queremos es que la gente esté segura mientras protesta pacíficamente, tal como se le reconoce el derecho a protestar pacíficamente en cualquier parte del mundo”, ha señalado al ser preguntado por la petición de Teherán de que la ONU condene las amenazas de Estados Unidos sobre un ataque contra suelo iraní.

Dujarric se ha mostrado “seguro” de que el Ejecutivo iraní “recibirá respuesta”, después de que el embajador permanente de este país, Amir-Saeid Iravani, revelara una carta dirigida a Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, instándoles a rechazar “de manera inequívoca todas las formas de incitación a la violencia, las amenazas de uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de Irán por parte de Estados Unidos”.

El portavoz ha reconocido pese a ello que “no tenemos forma de comentar ahora mismo sobre las afirmaciones del Gobierno de la República Islámica de Irán”, después de que Teherán haya acusado al presidente Donald Trump de “incitar abiertamente a la violencia y a la desestabilización” del país cuando alentó a los manifestantes a “tomar el control” de las instituciones, según dijo él mismo en su plataforma Truth Social.