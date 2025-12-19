SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    El ejército estadounidense mata a cinco personas en dos ataques contra embarcaciones en el Pacífico

    El Comando Sur estadounidense aseguró que las lanchas eran operadas por organizaciones terroristas y que participaban en operaciones de narcotráfico. Durante esta semana, el Pentágono confirmó la muerte de otras 12 personas en el mismo tipo de ofensivas.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) anunció este jueves que efectuó dos ataques contra embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas y en el marco de una campaña de la Casa Blanca contra el narcotráfico que ya supera el centenar de víctimas mortales.

    “La Fuerza Operativa Conjunta ‘Lanza del Sur’ realizó ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”, señalado el organismo militar en su cuenta de la red social X, sobre una acción ordenada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

    El ejército confirmó en el mismo mensaje que fallecieron cinco personas, “tres en la primera embarcación y dos en la segunda”, y destacó que “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.

    Como en anteriores ocasiones, el Comando Sur afirmó que las lanchas atacadas “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico”, aludiendo a informaciones de la inteligencia estadounidense.

    El Pentágono confirmó la muerte de otras 12 personas en ofensivas ejecutadas durante esta semana. El lunes en un ataque contra tres barcos de narcotráfico en el Pacífico oriental, que mató a ocho personas, y el miércoles en otro contra una sola embarcación, que cobró la vida de cuatro individuos.

    Los ataques a barcos sospechosos de transportar drogas son parte de la campaña Operación Lanza del Sur, que según la administración Trump, tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.

    El balance total de víctimas de dicha campaña, que se inició en septiembre contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe, ya supera el centenar.

    Washington incrementó su acción militar en Sudamérica en los últimos meses, centrándose en Venezuela, país al que Trump acusó de robar “petróleo, tierras y otros activos” estadounidenses

