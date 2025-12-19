El ejército estadounidense mata a cinco personas en dos ataques contra embarcaciones en el Pacífico

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) anunció este jueves que efectuó dos ataques contra embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas y en el marco de una campaña de la Casa Blanca contra el narcotráfico que ya supera el centenar de víctimas mortales.

“La Fuerza Operativa Conjunta ‘Lanza del Sur’ realizó ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”, señalado el organismo militar en su cuenta de la red social X, sobre una acción ordenada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El ejército confirmó en el mismo mensaje que fallecieron cinco personas, “tres en la primera embarcación y dos en la segunda”, y destacó que “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.

On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025

Como en anteriores ocasiones, el Comando Sur afirmó que las lanchas atacadas “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico”, aludiendo a informaciones de la inteligencia estadounidense.

El Pentágono confirmó la muerte de otras 12 personas en ofensivas ejecutadas durante esta semana. El lunes en un ataque contra tres barcos de narcotráfico en el Pacífico oriental, que mató a ocho personas, y el miércoles en otro contra una sola embarcación, que cobró la vida de cuatro individuos.

Los ataques a barcos sospechosos de transportar drogas son parte de la campaña Operación Lanza del Sur, que según la administración Trump, tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.

El balance total de víctimas de dicha campaña, que se inició en septiembre contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe, ya supera el centenar.

Washington incrementó su acción militar en Sudamérica en los últimos meses, centrándose en Venezuela, país al que Trump acusó de robar “petróleo, tierras y otros activos” estadounidenses