Mundo

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén

Fuentes de seguridad han explicado que la operación ocurrió “en un territorio muy hostil” de la Franja de Gaza.

Por 
Europa Press
Ilan Weiss. IDF

El Ejército de Israel ha anunciado que ha recuperado los restos mortales de Ilan Weiss, muerto en los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 y cuyo cuerpo sin vida llevaba desde entonces en poder de las facciones armadas de la Franja de Gaza, así como restos de otro todavía no identificado.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel han recuperado el cuerpo del difunto Ilan Weiss y también han recuperado restos vinculados a otro secuestrado cuyo nombre aún no ha sido revelado”, según ha hecho saber el Ejército en un comunicado publicado en su cuenta de X, sin dar más información sobre el día o el lugar donde halló el cadáver.

Fuentes de seguridad han explicado al canal 12 de la televisión israelí se han limitado a concretar que la operación ocurrió “en un territorio muy hostil” de la Franja de Gaza.

Weiss, de 55 años, murió en uno de los ataques palestinos contra las poblaciones próximas a la Franja de Gaza, concretamente en el efectuado en el kibutz de Beeri, que dejó más de 130 muertos.

Su mujer, Shiri, y su hija, Noga, fueron secuestradas durante el ataque pero acabaron liberadas en noviembre de ese año durante el primer alto el fuego y el primer canje de rehenes por prisioneros palestinos, un cese de hostilidades de seis días.

Sobre el otro secuestrado, el Ejército, ya en su página web, ha explicado que los restos hallados están “en proceso de identificación”.

Las primeras condolencias han llegado de la mano del presidente de Israel, Isaac Herzog, del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Defensa, Israel Katz. Herzog ha alabado “el coraje y la nobleza” exhibidos por Weiss, abatido mientras defendía el kibutz. “Con su muerte, dio vida. Y desde entonces, su familia ha demostrado una fuerza extraordinaria en su lucha por su regreso”, ha afirmado.

El primer ministro ha transmitido, en su nombre y en el de su mujer, Sara, sus “más sinceras condolencias a las queridas familias”.

“Agradezco a nuestros comandantes y combatientes su exitosa acción, determinación y valentía. La campaña para el retorno de los rehenes continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que todos nuestros rehenes regresen a casa, tanto los vivos como los fallecidos”, ha manifestado.

Katz, por su parte, ha aplaudido la “heroica” operación para recuperar los restos de Weiss, quien “organizó con valentía la defensa de Beeri y evitó un desastre aún mayor, junto con otros héroes”.

