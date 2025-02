El escándalo de las criptomonedas que complica a Milei: petición de juicio político y posibles demandas

El presidente de Argentina, Javier Milei, provocó una tormenta política al promover una criptomoneda desconocida, cuyo valor se disparó después de su respaldo, para luego desplomarse rápidamente. Esto ha gatillado llamados de la oposición para la realización de un juicio político, mientras que los afectados estudian posibles demandas.

Todo comenzó cuando Milei publicó en su cuenta de X -en la que tiene más de 3.800.000 seguidores- una recomendación para invertir en “Viva la Libertad Project”, con la cripto $LIBRA -de la empresa KIP Network-, ya que iba a estimular la economía y ayudar a las pequeñas empresas que crezcan.

Esto disparó una fuerte demanda, pasando de los US$ 0,000001, que valía antes de la promoción del presidente, a US$ 5,20. Pero cinco horas más tarde se había desplomado US$ 0,19, cuando un grupo de inversores originales retiraron cerca de US$ 87 millones, según los registros que figuran en la blockchain, citada por el diario Clarín.

El propio Milei borró después el posteo en su cuenta de X y publicó otro donde admitió un error. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión -por eso he borrado el tweet-”, escribió el presidente argentino.

Por su parte, la empresa Kip Network también emitió un comunicado: “Hoy fue el lanzamiento del proyecto Viva La Libertad. El presidente Milei no estuvo ni está involucrado en el desarrollo de este proyecto, como él mismo ha mencionado. Se trata de una empresa totalmente privada”.

Según dio a conocer el diario Clarín, Milei se había reunido con el CEO de la criptomoneda, Julian Peh, el 19 de octubre en el hotel Libertador, el mismo lugar que fue su búnker de campaña. El periódico señaló que ya entonces especialistas en criptomonedas alertaron que se trataba de una empresa que había provocado estafas. A aquella cita Milei fue acompañado por su vocero, Manuel Adorni, pero la lupa se concentró en Mauricio Novelli, el referente de Techo Forum Argentina, que fue el evento que posibilitó el encuentro entre Milei y Peh.

Fue después de ese encuentro, indicó el diario, que desde KIP lanzaron una página web llamada “Viva la libertad project”, donde buscaban financiar proyectos productivos en Argentina a través de una criptomoneda llamada $LIBRA.

En medio de este escándalo, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, uno de los impulsores de $LIBRA, grabó el sábado en la noche un video y lo subió a las redes sociales. En la grabación confirmó ser asesor del presidente, culpó de la caída abrupta de la moneda digital al gobierno por quitar su apoyo al proyecto, y aseguró que le inyectará liquidez nuevamente al token. Además, la empresa publicó un comunicado en el mismo sentido.

El 30 de enero, Davis mantuvo un encuentro con Milei con el fin de “acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de la Argentina una potencia tecnológica mundial”.

El presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: Europa Press

Tras las palabras de Davis, el empresario estadounidense Charles Hoskinson denunció, tal que los “empresarios” que aparecen involucrados en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA le pidieron dinero a cambio de destrabarle una reunión en Argentina con el presidente Javier Milei y que, de ese modo, “cosas mágicas pasarán”.

El pedido de dinero a Hoskinson a cambio de acceso a Milei se produjo durante el desarrollo del evento Tech Forum que dos de esos “empresarios”, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizaron en octubre pasado, donde el tercer “empresario” detrás de $LIBRA, Julian Peh, sí mantuvo un encuentro con el presidente y con el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Primeras medidas

Tras el escándalo, el mandatario liberal decidió darle intervención a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del gobierno, incluido él mismo, se informó oficialmente.

Además, decidió crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) compuesta por organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos y otras áreas relacionadas para hacer una “investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación”.

“Toda la información recabada en la investigación será entregada a la justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito”, acotó la cuenta oficial en X de la Oficina del Presidente.

En el aspecto político, la oposición ya anunció que quieren realizar un impeachment. “Solo para que quede claro. El lunes ingresaremos el pedido de juicio político hacia el presidente. Es muy grave lo que ha sucedido”, escribió en redes el diputado socialista Esteban Paulón. Se sumaron más tarde los diputados de Unión por la Patria, que responden a la expresidenta Cristina Kirchner.

Karina Milei y Javier Milei.

Su hipótesis fue que Milei sirvió de carnada para atraer inversores incautos. “Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial. Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones, mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei… ¡Vos mismo OPERASTE COMO EL GANCHO DE UNA ESTAFA DIGITAL!”, escribió Kirchner.

Desde el bloque de la Unión Cívica Radial (UCR) exigieron una comisión investigadora por “posible comisión de delito”. “Javier Milei fue elegido para defender a todos los argentinos, no para favorecer los intereses inescrupulosos de un grupo de personas allegadas y de dudosos antecedentes”, subrayó el diputado Pablo Juliano.

Para muchos dirigentes, como fue el caso de Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, Milei podría haber incurrido en delitos tipificados en las leyes de Ética Pública y de Entidades Financieras. “En lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar”, escribió en su cuenta de la red social X; un texto que lleva como título “Milei debe ser investigado en el Congreso”.

Ante ese escenario, desde el PRO anticiparon que rechazarán un juicio político. Fue el diputado Diego Santilli, uno de los que se mantiene cercano a Mauricio Macri pero no rompe puentes con La Libertad Avanza, quien fue categórico ante el pedido del kirchnerismo.

“El presidente reconoció lo que pasó, dio la cara, no se escondió, explicó y tomó las medidas que tenía que tomar. Que se investigue a fondo”, indicó el diputado durante una entrevista con Radio Rivadavia, en referencia a la apertura de una investigación por parte de la Oficina Anticorrupción.

Mientras que la hermana del presidente, Karina Milei, está analizando la conveniencia de pedirle al ministro de Justicia, mariano Cúneo Libarona, la renuncia para que junto a su hermano se dedique full time a su defensa y la de su hermano en este tema. Si se concreta esa maniobra, asumiría como ministro el actual vice, Sebastián Amerio, dijeron fuentes al portal La Política Online.

Por otro lado, oficinas de abogados ya están ofreciendo sus servicios para que los afectados realicen demandas. Burwick Law, una de las firmas especializadas en delitos con criptomonedas más importante del mundo, publicó en las redes un aviso ofreciendo asesoramiento a las víctimas.

“Si perdió dinero en $LIBRA, comuníquese con Burwick Law para conocer sus derechos legales. Nuestra firma representa a miles de clientes que desean recuperar su dinero por pérdidas en criptomonedas”, publicó esta firma con sede en Manhattan.

Por estas horas la mayor preocupación para el gobierno reside en la posibilidad que este estudio y otros presenten una denuncia contra Milei en la Office of Foreign Assets Control (OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que persigue las estafas financieras y podría sancionar a la Argentina.

El famoso influencer norteamericano Thread Guy, acusó al presidente Javier Milei de haberlo estafado en USD 250.000. Mientras que Nick O’Neill, Ceo de BoDoggos Ent, un conglomerado de medios especializados en mundo cripto de los más leídos en Europa, dijo directamente que Milei y su equipo “cobraron” para subirse a la estafa. O’Neill prometió más revelaciones sobre esa acusación.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, hasta el domingo hay 112 denuncias penales contra el mandatario, a partir de su publicación en redes y posterior marcha atrás. De esas presentaciones, 111 fueron de manera digital en diferentes juzgados, que recién se activarán mañana, cuando abran esas dependencias.