El exdirector del FBI, James Comey, se declara inocente

El exdirector del FBI, James Comey, se declaró inocente de los cargos relacionados con su testimonio ante el Congreso en 2020 sobre la investigación del FBI sobre los vínculos rusos con la campaña electoral de 2016 del presidente Trump .

El exfuncionario se presentó el miércoles por la mañana ante el juez federal de distrito Michael Nachmanoff para su lectura de cargos en un tribunal federal en Alexandria, Virginia, donde no se permitió el ingreso de cámaras ni otros dispositivos electrónicos al tribunal para documentar la audiencia de alto perfil.

Los cargos se derivan del testimonio de Comey ante el Congreso en 2020, donde supuestamente mintió sobre su conocimiento de una filtración de información clasificada que luego fue informada por varios medios de comunicación.

El exdirector del FBI, James Comey. Foto: Archivo.

Comey había testificado que “no había autorizado a otra persona a ser una fuente anónima en los reportajes periodísticos”, según la acusación. “Esa declaración era falsa”.

Trump despidió sumariamente a Comey durante los primeros meses de su primer mandato debido a la investigación del FBI sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016. En una publicación en redes sociales dirigida a la fiscal general Pam Bondi en septiembre, el presidente instó abiertamente al Departamento de Justicia a perseguir a varios de sus adversarios políticos, incluido Comey, indicó la cadena CNN.

“No podemos demorarnos más, está destruyendo nuestra reputación y credibilidad”, escribió Trump a Bondi en la publicación en redes sociales. “Me destituyeron dos veces y me imputaron (¡cinco veces!), ¡POR NADA! ¡¡¡HAY QUE HACER JUSTICIA YA!!!”

La declaración de culpabilidad de Comey fue presentada por su abogado, Patrick Fitzgerald.

“Es un honor para mí representar al Sr. Comey en este asunto”, dijo Fitzgerald al presentarse ante el juez.

Comey entró en la sala unos 15 minutos antes del inicio del procedimiento. Se sentó con sus abogados, inquieto por momentos y con las manos juntas bajo la barbilla.

Cuando los fiscales entraron en la sala, los abogados de Comey les estrecharon la mano. Pero Comey no se levantó de su asiento.

Se espera que Comey presente una declaración durante la audiencia del miércoles, y el calendario y la fecha del juicio sobre el asunto (que el ex director ha solicitado) podrían ser establecidos por el juez presidente.

“Tengo el corazón roto por el Departamento de Justicia, pero tengo gran confianza en el sistema judicial federal y soy inocente”, dijo Comey en un mensaje de video luego de su acusación a fines del mes pasado.

Obtener la acusación contra Comey resultó difícil para el Departamento de Justicia, y un fiscal federal interino renunció tras la continua presión para presentar cargos criminales contra Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos enemigos de Trump.

El ex director del FBI James Comey testifica ante un comité del Senado por la trama rusa en junio de 2020. Foto: Archivo.

Trump nombró a Lindsey Halligan , una asistente de la Casa Blanca que nunca ha sido fiscal, como fiscal interina del Distrito Este de Virginia apenas tres días antes de que presentara el caso contra Comey ante un gran jurado.

Halligan logró obtener con éxito dos de los tres cargos que el Departamento de Justicia buscaba contra Comey y también consiguió la ayuda de dos fiscales federales de Carolina del Norte para unirse al caso: Nathaniel Tyler Lemons y Gabriel Díaz.

A principios de este año, Comey fue investigado brevemente (e incluso llevado a la Oficina de Campo del Servicio Secreto en Washington para ser interrogado) después de publicar una foto de conchas marinas en una playa escribiendo los números “86 47”.

El número 86 puede referirse a deshacerse de algo (en algunos casos mediante la muerte o medios violentos), mientras que el 47 corresponde al mandato actual de Trump como el 47.º presidente. Los cargos contra Comey no están relacionados con la publicación en redes sociales.

Desafíos en el caso futuro

Si bien los fiscales lograron la acusación contra Comey, el camino por delante podría resultar difícil ya que probablemente se verán obligados a defenderse de las propias declaraciones encendidas de Trump sobre Comey y cómo podrían usarse para argumentar que el procesamiento nació de un sesgo político y personal.