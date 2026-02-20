El gobierno británico evalúa introducir una legislación para eliminar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión real

El gobierno de Reino Unido dio a conocer este viernes que está considerando el introducir una legislación para eliminar al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor de la línea de sucesión real británica, luego de que comenzara una investigación en su contra por sus lazos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

En conversaciones con la BBC, el ministro de Defensa británico, Luke Pollard, dijo que la medida, que impediría que Andrés se convirtiera en rey, era “lo correcto”, independientemente del resultado de la indagación policial por a una supuesta “conducta indebida en el ejercicio de cargo público”.

Como consignó el mismo medio, actualmente el hermano del rey Carlos III sigue siendo octavo en la línea de sucesión al trono, a pesar de haber sido despojado de sus títulos, incluido el de “príncipe”, en octubre pasado, en medio de presiones por sus vínculos con el financista estadounidense.

En su entrevista en el programa Any Questions, de BBC Radio 4, el ministro aseguró que el gobierno ha estado “absolutamente” trabajando con el Palacio de Buckingham en los planes para evitar que el exduque de York “esté potencialmente a un paso del trono” .

“Algo que espero que cuente con el apoyo de todos los partidos, pero es cierto que eso es algo que sólo sucederá al concluir la investigación policial”, señaló Pollard.

Sin embargo, eliminar a Andrés del relevo dinástico, en la línea de sucesión que encabezan los príncipes Guillermo y Enrique -y sus hijos-, requeriría, además de la legislación, realizar consultas y cerrar acuerdos con otros territorios de la Commonwealth que respetan a la monarquía británica.

La presión de los políticos británicos

Los comentarios del jefe de Defensa se conocen poco después de que varios políticos de Reino Unido pidieran al Gobierno del primer ministro Keir Starmer que impulse una ley para eliminar al expríncipe de la línea sucesoria real.

Entre ellos el líder de los demócratas liberales, Ed Davey, quien afirmó que ahora la prioridad es la investigación abierta contra Andrés, aunque aseveró que el Parlamento tendrá que debatir esta cuestión en algún momento, ya que “la monarquía querrá asegurarse de que nunca pueda convertirse en rey”, de acuerdo a la BBC.

Por su parte, el secretario de Estado para Escocia en la sombra, Andrew Bowie, señaló a GB News que si declaran culpable al exduque, el Palacio de Westminster tendría “derecho” a actuar al respecto. “Debemos dejar que la investigación policial siga su curso”, dijo, instando a la cautela por el momento.

En la misma línea se pronunció la diputada laborista Rachael Maskell, quien recordó que Andrés fue despojado ya de varios títulos. “Confío en que se pueda aprobar una legislación para lograrlo”, expresó.

El líder del Partido Verde, Zack Polanski, afirmó además que “hay muchas preguntas” sobre el caso y planteó que se lleve a cabo una investigación completa. “Creo que cuestiones como esta ciertamente no ayudan a la monarquía” , subrayó.

La investigación en curso

El expríncipe británico fue liberado ayer jueves, el mismo día de su cumpleaños 66, después de pasar más de 11 horas detenido en la comisaría de la localidad de Aylsham, en el norte de Norfolk, tras ser detenido por la Policía de Thames Valley.

El cuerpo policial llevó a cabo este viernes un registro en la Royal Lodge, la propiedad de 30 habitaciones en Windsor donde vivió durante muchos años el otrora duque de York.

El jueves también registró una casa de campo en el condado de Norfolk que pertenece a la familia real británica.

Las investigaciones al expríncipe giran en torno a una supuesta “conducta indebida en el ejercicio de cargo público” por haber entregado presuntamente a Epstein información sensible del Gobierno, cuando trabajaba como enviado especial de comercio.

Las pesquisas también incluyen su supuesta implicación en un caso de trata de personas y han llevado a que en las últimas horas la policía esté contactando a los agentes de seguridad que lo protegieron entre 2001 y 2011 para pedirles información.