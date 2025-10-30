SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

El huracán Melissa deja al menos 30 muertos en su paso por el Caribe

Durante esta jornada el poderoso ciclón atravesó Cuba con intensas lluvias para luego llegar debilitado a las Bahamas. El martes golpeó con gran intensidad a Jamaica, país que se declaró como "zona de catástrofe".

Por 
Lya Rosen

Al menos 30 personas han perdido la vida como consecuencia del paso del huracán Melissa por el Caribe, desde que alcanzó la máxima categoría para este tipo de eventos climáticos, la 5, el pasado fin de semana hasta hoy, que se desplazaba debilitado por las Bahamas.

Entre las víctimas recientes se cuentan las más de 20 personas que murieron en Haití después de que un río se desbordara, junto con ocho en Jamaica y una en República Dominicana.

Durante esta jornada, el huracán atravesó Cuba con intensas lluvias y una fuerte marejada ciclónica tras haber golpeado el martes con gran intensidad a Jamaica, país que se declaró como “zona de catástrofe”.

Los reportes preliminares de daños en territorio jamaiquino hablan de daños en numerosos hospitales, carreteras inundadas y miles de árboles y postes de luz caídos, pero debido a las dificultades con las comunicaciones y a los cortes de la electricidad, se prevé que no se conozca la magnitud real del desastre hasta dentro de varios días.

El ministro de Gobierno Local y Desarrollo Comunitario de Jamaica, Desmond McKenzie, confirmó que cuatro personas fallecieron en la zona de St. Elizabeth, una de las más afectadas.

“Lamento anunciar que la policía confirmó el fallecimiento de cuatro personas, tres hombres y una mujer (...) Fueron encontradas tras ser arrastradas por las inundaciones provocadas por el huracán”.

El paso de Melissa por Cuba y Bahamas

Después de golpear a Jamaica, Melissa llegó a Cuba por la ciudad de Chivirico, en el sureste del país, con vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora y dejando abundantes precipitaciones, con un registro de 335,2 milímetros (o litros por metro cuadrado) en el Centro Meteorológico de la provincia de Holguín.

Las autoridades cubanas informaron de inundaciones generalizadas en las zonas bajas que, según advierten, afectarán gravemente a los cultivos de invierno, así como de cortes de electricidad en casi todo el este de Cuba, informó Reuters.

Más de 735.000 residentes fueron evacuados en la isla antes de la llegada de Melissa, dijo el martes el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, quien afirmó que la tormenta causó “daños considerables” y pidió al pueblo cubano “que no baje la guardia”, en una publicación en X.

Horas después, en su paso por las Bahamas, el ciclón alcanzó la categoría 1 con vientos máximos de 145 km/h (90 mph) mientras atravesaba su territorio. La Autoridad de Gestión de Desastres de Bahamas advirtió a los residentes sobre fuertes vientos, intensas lluvias, inundaciones costeras e interiores y oleaje peligroso en horas de la noche.

La ayuda del gobierno de Estados Unidos

Durante esta jornada el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció su apoyo a los esfuerzos de recuperación en los países del Caribe afectados por el huracán Melissa.

En un comunicado publicado en la red social X, la entidad informó que desplegó un “equipo regional de respuesta ante desastres” y que “activó equipos estadounidenses de búsqueda y rescate urbano para reforzar las labores de respuesta”.

“Estos equipos están trabajando con los países afectados y las comunidades locales para determinar qué tipo de ayuda se necesita, y con socios interinstitucionales, internacionales y militares de EE.UU. para coordinar los esfuerzos de respuesta de emergencia”, añadió el texto.

Más sobre:Huracán MelissaMuertosCaribeInundacionesCubaJamaicaHaitíBahamasLluvias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

EE.UU. ataca otra presunta narcolancha en aguas del Pacífico: mueren sus cuatro tripulantes

Boric apunta contra “los países más poderosos” en seminario empresarial en Corea del Sur: “Es mucho mejor colaborar que humillar”

Trump ordena al Pentágono que comience “inmediatamente” pruebas de armas nucleares

Detiene a sujeto que propinó 12 puñaladas a su exesposa en paradero de La Florida

Manuel José Ossandón dice que “es un error” que Matthei no anuncie su apoyo a Kast si este pasa a segunda vuelta

Kaiser promete cerrar frontera con Bolivia y lanza dura advertencia a La Paz: “Le van a tener que cambiar el nombre a la capital”

Lo más leído

1.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

2.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

3.
En la previa de la APEC: Schalper (RN) emplaza a Presidente Boric a comportarse “como jefe de Estado” en la cumbre

En la previa de la APEC: Schalper (RN) emplaza a Presidente Boric a comportarse “como jefe de Estado” en la cumbre

4.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

5.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Boric apunta contra “los países más poderosos” en seminario empresarial en Corea del Sur: “Es mucho mejor colaborar que humillar”
Chile

Boric apunta contra “los países más poderosos” en seminario empresarial en Corea del Sur: “Es mucho mejor colaborar que humillar”

Detiene a sujeto que propinó 12 puñaladas a su exesposa en paradero de La Florida

Manuel José Ossandón dice que “es un error” que Matthei no anuncie su apoyo a Kast si este pasa a segunda vuelta

Proyecto de la CChC y de Cenia busca reducir en 20% plazo de tramitación de permisos de edificación
Negocios

Proyecto de la CChC y de Cenia busca reducir en 20% plazo de tramitación de permisos de edificación

Tribunal Ambiental falla a favor de Salmonera Cooke en larga disputa con la superintendencia de Medio Ambiente

Precio del cobre supera por primera vez los US$5 en Londres y está en los mayores niveles reales desde 2011

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio
Tendencias

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

El Flamengo de Erick Pulgar aguanta con 10 en Avellaneda y se instala en la final de la Copa Libertadores
El Deportivo

El Flamengo de Erick Pulgar aguanta con 10 en Avellaneda y se instala en la final de la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Palma del Río vs. Betis por la Copa del Rey

Cerca de mil corredores se preparan para tradicional competencia de trail running en Huilo Huilo

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos
Cultura y entretención

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Yo La Tengo tendrá sideshow en el Parque de las esculturas

EE.UU. ataca otra presunta narcolancha en aguas del Pacífico: mueren sus cuatro tripulantes
Mundo

EE.UU. ataca otra presunta narcolancha en aguas del Pacífico: mueren sus cuatro tripulantes

El huracán Melissa deja al menos 30 muertos en su paso por el Caribe

Trump ordena al Pentágono que comience “inmediatamente” pruebas de armas nucleares

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”