    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos

    El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, negó cualquier paralelo con la guerra de Irak, insistiendo en que “ya no estamos en el año 2003”.

    Por 
    Europa Press
    El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, junto a Donald Trump.

    El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha afirmado este martes que “hoy será, de nuevo, el día más intenso de ataques dentro de Irán”, unas palabras que llegan en el undécimo día de una ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, del que ha dicho que está “solo” y “perdiendo claramente” la guerra.

    “En el Golfo los han abandonado, y sus aliados, Hezbolá, los hutíes y Hamas, están derrotados, son ineficaces o han quedado al margen. Irán está solo y está perdiendo claramente”, ha afirmado durante una rueda de prensa en el Pentágono en la que ha hecho repaso a la marcha de la operación “Furia Épica” para decapitar a la República Islámica y diezmar su capacidad militar, alegando que era una amenaza a la seguridad de Estados Unidos e Israel.

    Hegseth ha asegurado que “esta guerra cuenta con el apoyo de toda una generación” y ha explicado que a lo largo del día habrá “más ataques” norteamericanos, para los cuales “se enviarán más bombarderos y más cazas”. Así, ha alertado de que “los bárbaros iraníes llevan años matando a soldados estadounidenses a través de grupos terroristas y ataques cobardes”.

    En este sentido, el jefe del Pentágono ha hecho hincapié en que Irán “está perdiendo” y ha recalcado que “saben que su Ejército está siendo mermado y aniquilado sistemáticamente”, mientras que Estados Unidos está “ganando de forma decisiva” y “con una eficiencia brutal”. Según ha indicado, Teherán está reduciendo los ataques y en las últimas 24 horas “ha disparado el menor número de misiles que ha sido capaz de lanzar hasta ahora”.

    En concreto, la ofensiva estadounidense ha golpeado más de 5.000 objetivos en Irán y los ataques con misiles de Teherán han caído un 90%, mientras que las acciones con drones se redujeron un 83%, según los datos que ha ofrecido, por su parte, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine.

    El mando militar estadounidense ha confirmado ataques contra 50 buques navales de Irán desde el inicio de la guerra, tras indicar que los ataques a la Armada iraní buscan mantener la navegación marítima en puntos clave como el estrecho de Ormuz.

    Sobre la respuesta de Irán, Caine ha indicado que Teherán “está luchando”. “Lo respeto, pero no creo que sean más formidables de lo que pensábamos”, ha indicado, sobre si Washington se había visto sorprendida por la capacidad de resistencia de Irán.

    Niega paralelos con la guerra de Irak

    Sobre el plazo que maneja Washington para esta operación, Hegseth ha indicado que el Ejército estadounidense “no va parar hasta que el enemigo sea totalmente vencido”, si bien ha negado cualquier paralelo con la guerra de Irak, insistiendo en que “ya no estamos en el año 2003” y que la última palabra sobre la misión la tiene el presidente estadounidense, Donald Trump.

    “No se trata de una misión sin fin como las que vimos durante la Administración de (George W.) Bush o (Barack) Obama. Nuestro presidente no lo permitirá, se ha opuesto a este tipo de misiones interminables y de dudoso alcance. Esos días han terminado”, ha declarado, para recalcar que el objetivo es desde una “posición muy fuerte” ofrecer a Trump “el máximo número de opciones”.

    “Desde el principio no hemos dicho cuánto tiempo tomará. Nuestra voluntad es interminable y, en última instancia, es el presidente quien decide”, ha subrayado, al tiempo que ha rechazado que la misión se centre en “la construcción de naciones o en expandir la democracia” -como sucedió con anteriores guerras participadas por Estados Unidos-. “Esa nunca ha sido la perspectiva que el presidente ha seguido en este asunto”, ha indicado, antes de negar cualquier símil con anteriores misiones estadounidenses en Medio Oriente.

