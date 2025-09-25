El vicepresidente de EEUU asegura que Trump “pierde la paciencia” ante la postura de Rusia sobre Ucrania

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado que el presidente del país, Donald Trump, “pierde la paciencia” ante la postura del Kremlin respecto a las negociaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania por considerar que Moscú “no está haciendo lo suficiente” para acabar con la guerra.

“Creo que el presidente se está impacientando con los rusos ahora mismo porque no siente que estén avanzando”, ha aseverado en una rueda de prensa desde Carolina del Norte, donde ha destacado el gran “compromiso” del magnate neoyorquino con la situación en Ucrania.

“Se ha comprometido a negociar de buena fe, tanto con Rusia como con Ucrania”, pero Rusia “se niega a acceder a esto”, ha dicho. “Trump quiere que esta guerra termine y está haciendo todo lo que puede para detenerla, pero si los rusos se niegan a negociar creo que será muy malo para ellos, habrá consecuencias. Eso el presidente lo ha dejado claro”, ha añadido.

Además, ha hecho hincapié en que Trump sostiene la idea de que “está guerra es mala para Rusia”. “El presidente ha dicho esto varias veces. La guerra es mala para ellos y es mala para Ucrania. Es mala para Estados Unidos. Queremos que se detenga esta matanza y esa sigue siendo la postura del presidente”, ha zanjado.

Sus palabras llegan poco después de que Trump se reuniera con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en los márgenes del debate de la Asamblea de Naciones Unidas que está teniendo lugar en Nueva York.

El propio Trump había pedido inicialmente a Zelenski realizar algunas concesiones a Rusia, si bien durante sus últimos encuentros se ha inclinado más por sugerir que Kiev podría recuperar todos los territorios ocupados si Moscú se niega a detener los ataques.