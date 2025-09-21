SUSCRÍBETE
Mundo

En antesala de Asamblea General de la ONU: Reino Unido, Canadá y Australia anuncian reconocimiento al Estado palestino

Los líderes de los tres países emitieron declaraciones apuntando al fin del conflicto en Gaza y a garantizar la paz y la seguridad de Israel y sus vecinos.

José NavarretePor 
José Navarrete
Rizek Abdeljawad

En la antesala de la Asamblea General de Naciones Unidas de esta semana, el líder de Reino Unido, Keir Starmer, y sus pares de Canadá, Mark Carney, y Australia, Anthony Albanese, anunciaron este domingo el reconocimiento oficial de sus países al Estado palestino.

Los gobernantes emitieron declaraciones apuntando al fin del conflicto en Gaza y a garantizar la paz y la seguridad de Israel y sus vecinos.

“Reconocimos al Estado de Israel hace más de 75 años como patria del pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que también reconocen un Estado palestino”, señaló Keir Starmer en una declaración.

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, en tanto, emitió una declaración en la que manifiesta que su país “reconoce al Estado de Palestina y se ofrece a colaborar para hacer realidad la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel”.

“El reconocimiento de un Estado de Palestina liderado por la Autoridad Palestina proporciona herramientas adicionales a quienes buscan la coexistencia pacífica y el fin de Hamás. No legitima ni consiente el terrorismo. Además, no compromete en modo alguno el apoyo inquebrantable de Canadá al Estado de Israel, su pueblo y su seguridad, seguridad que solo puede garantizarse mediante el logro de una solución integral de dos Estados”, argumentó el gobernante canadiense.

Por su parte, el líder australiano Anthony Albanese expresó que la la Autoridad Palestina “ha reafirmado su reconocimiento del derecho de Israel a existir y ha asumido compromisos directos con Australia, incluyendo el compromiso de celebrar elecciones democráticas y promulgar reformas significativas en las finanzas, la gobernanza y la educación”.

“Ya se está trabajando de forma crucial en toda la comunidad internacional para desarrollar un plan de paz creíble que permita la reconstrucción de Gaza, fortalezca la capacidad del Estado de Palestina y garantice la seguridad de Israel. El liderazgo de los países de la Liga Árabe y de Estados Unidos es vital para esta tarea. Australia seguirá trabajando con nuestros socios internacionales para contribuir a la consolidación del acto de reconocimiento de hoy y para acercar a Oriente Medio a la paz y la seguridad duraderas”, planteó.

En la Asamblea General, tienen derecho a participar los 193 Estados miembro y cada aña participan como invitados el Vaticano, la Unión Europea y Palestina.

Hace unos días, la organización aprobó una resolución para permitir al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, participar de forma telemática en las sesiones, después de que Estados Unidos le vetara la entrada por “socavar las perspectivas de paz” en el conflicto palestino-israelí.

