Enviado de Trump viaja a Egipto para participar de las negociaciones entre Hamas e Israel

Steve Witkoff, enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, viajará en las próximas horas a Egipto, donde se espera tenga lugar la primera ronda de negociaciones entre Israel y Hamás sobre los detalles del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

La información fue difundida por medios israelíes, dando cuenta de una aceleración de las negociaciones. Sin embargo, según expresó el Canal 12 hay dos obstáculos que podrían surgir en las conversaciones: no está claro si Hamás aceptará separar la liberación de rehenes y la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel de la discusión del “día después”.

En Israel, se estima que Hamás querrá vincular la liberación de rehenes a sus exigencias del “día después” y plantean que incluso si Hamás aceptara, surgiría otro problema, ya que entonces comenzaría la importante discusión sobre las líneas de retirada.

Desde Israel se habla de retirada parcial, pero Hamas quiere una total. Es en este punto que Estados Unidos intervendrá.

En tanto, Israel se prepara para implementar la primera fase del plan de 20 puntos del presidente Trump para recuperar a los rehenes, entregar a presos palestinos y poner fin a la guerra en Gaza, según informes de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu a los medios israelíes.

“Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que son coherentes con la visión del presidente Trump”, declaró Tel Aviv.