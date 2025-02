Enviado especial de EE.UU. para Ucrania y Rusia afirma que Europa no participará de las conversaciones de paz

El enviado especial de Donald Trump para el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, afirmó que Europa será consultada, pero excluida de las conversaciones de paz entre ambos países.

Según recogió The Guardian, el diplomático respondió que él pertenece a “la escuela del realismo y que eso no va a suceder” al ser consultado sobre si Europa estaría presente en los diálogos de paz.

“A mis amigos europeos les diría: entren al debate, no quejándose de que sí o no podrán sentarse a la mesa, sino presentando propuestas concretas, ideas, aumentando el gasto (de defensa)”, sostuvo.

En esa línea, aclaró que no es partidario de que varios países participen en ese tipo de diálogos y que las anteriores conversaciones han fracasado por esa razón. “Lo que no queremos hacer es entrar en una discusión grupal grande”, dijo.

Volodimir Zelenski / Kyriakos Mitsotakis.

Kellogg no dio luces sobre las garantías de seguridad respecto de la soberanía de Ucrania. No obstante, reconoció que ese último punto y asegurar que la guerra no comenzara nuevamente después de un eventual alto al fuego, son parte de las cuestiones críticas.

Las declaraciones de Kellogg en la Conferencia de Seguridad de Munich ocurren luego del duro discurso del vicepresidente de EE.UU. James David Vance contra las democracias de Europa y después de que el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski instara a Europa a formar un ejército único. “Seamos honestos: ahora no podemos descartar la posibilidad de que Estados Unidos diga ‘no’ a Europa en cuestiones que lo amenazan. Muchos líderes han hablado de una Europa que necesita su propio ejército, un ejército de Europa. Creo que ha llegado el momento. Hay que crear las fuerzas armadas de Europa”, aseveró.