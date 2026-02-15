“Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios

El exmandatario estadounidense Barack Obama se refirió este sábado al video publicado en redes sociales por el presidente Donald Trump, que lo muestra a él y su esposa Michelle Obama como simios, calificando el comportamiento de su sucesor de “profundamente preocupante”.

Un comentario que Obama expresó en una entrevista con el periodista Brian Tyler Cohen y luego de que este le recordara que “hace apenas unos días, Donald Trump puso una foto tuya, tu cara en el cuerpo de un simio, y así, de nuevo, hemos visto una especie de involución del discurso”, para luego consultarle: “¿Cómo podemos salir del punto en el que hemos caído?”

Great sitting down with @BrianTylerCohen to talk about everything from the courage we saw in Minnesota, to how Democrats can be true to our values and get stuff done, to how we’re building a community of changemakers at the @ObamaFoundation. https://t.co/xyskxKbM8n pic.twitter.com/E02yOaHezK — Barack Obama (@BarackObama) February 14, 2026

Ante esto, el expresidente afirmó que “es importante reconocer que la mayoría del pueblo estadounidense considera este comportamiento profundamente preocupante ” .

“Es cierto que consigue atención. Es cierto que es una distracción, pero cuando viajo por el país, cuando uno viaja por el país, se encuentra con gente que todavía cree en la decencia, la cortesía y la amabilidad”, aseguró en su primera referencia pública sobre la creación audiovisual, aunque sin mencionar a Trump por su nombre.

Pero su comentario no quedó ahí, ya que luego añadió: “Hay un cierto espectáculo de payasos que ocurre en redes sociales y en la televisión, y es cierto que no parecen avergonzarse quienes solían creer que debe haber cierto decoro y sentido de lo apropiado, de respeto por los cargos. Eso se ha perdido ”.

Trump compartió el pasado 6 de febrero un video generado por inteligencia artificial en su cuenta de Truth Social sobre el supuesto fraude en las elecciones de 2020, en el que los Obama aparecen brevemente como una pareja de simios.

Aunque la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, inicialmente desestimó la indignación de los políticos demócratas frente la publicación, esta después fue eliminada a medida que aumentaban las críticas.

Sin embargo, el actual jefe de Estado norteamericano se negó a disculparse, diciendo que “no cometío un error”, porque habría sido alguien de su personal el que compartió el video.