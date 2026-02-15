SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios

    En una entrevista con el periodista Brian Tyler Cohen, el expresidente estadounidense además calificó el comportamiento de su sucesor de “profundamente preocupante”.

    Por 
    Lya Rosen
    Exmandatario estadounidense Barack Obama

    El exmandatario estadounidense Barack Obama se refirió este sábado al video publicado en redes sociales por el presidente Donald Trump, que lo muestra a él y su esposa Michelle Obama como simios, calificando el comportamiento de su sucesor de “profundamente preocupante”.

    Un comentario que Obama expresó en una entrevista con el periodista Brian Tyler Cohen y luego de que este le recordara que “hace apenas unos días, Donald Trump puso una foto tuya, tu cara en el cuerpo de un simio, y así, de nuevo, hemos visto una especie de involución del discurso”, para luego consultarle: “¿Cómo podemos salir del punto en el que hemos caído?”

    Ante esto, el expresidente afirmó que “es importante reconocer que la mayoría del pueblo estadounidense considera este comportamiento profundamente preocupante.

    “Es cierto que consigue atención. Es cierto que es una distracción, pero cuando viajo por el país, cuando uno viaja por el país, se encuentra con gente que todavía cree en la decencia, la cortesía y la amabilidad”, aseguró en su primera referencia pública sobre la creación audiovisual, aunque sin mencionar a Trump por su nombre.

    Pero su comentario no quedó ahí, ya que luego añadió: “Hay un cierto espectáculo de payasos que ocurre en redes sociales y en la televisión, y es cierto que no parecen avergonzarse quienes solían creer que debe haber cierto decoro y sentido de lo apropiado, de respeto por los cargos. Eso se ha perdido”.

    Trump compartió el pasado 6 de febrero un video generado por inteligencia artificial en su cuenta de Truth Social sobre el supuesto fraude en las elecciones de 2020, en el que los Obama aparecen brevemente como una pareja de simios.

    Aunque la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, inicialmente desestimó la indignación de los políticos demócratas frente la publicación, esta después fue eliminada a medida que aumentaban las críticas.

    Sin embargo, el actual jefe de Estado norteamericano se negó a disculparse, diciendo que “no cometío un error”, porque habría sido alguien de su personal el que compartió el video.

    Más sobre:Barack ObamaDonald TrumpVideoMichelle ObamaSimiosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La década de las encerronas

    Agustina Bazterrica: “Hay muchas personas que, en este momento, están viviendo una distopía”

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Kill Bill: la genial venganza de Quentin Tarantino y Uma Thurman no tiene fin

    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    La mayor central sindical de Argentina evalúa un paro de 24 horas contra la reforma laboral de Milei

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Dos viviendas destruidas deja incendio forestal en Melipilla: autoridades cancelan alerta roja

    Dos viviendas destruidas deja incendio forestal en Melipilla: autoridades cancelan alerta roja

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    La década de las encerronas
    Chile

    La década de las encerronas

    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal

    Codelco activa nuevas auditorías en El Teniente, concreta entrega de informe a Fiscalía y querellantes estudian más acciones

    La encrucijada republicana
    Negocios

    La encrucijada republicana

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    Se acabó el invicto en 2026: la UC choca con la fortaleza de Cobresal y suma cinco años sin ganar en el desierto
    El Deportivo

    Se acabó el invicto en 2026: la UC choca con la fortaleza de Cobresal y suma cinco años sin ganar en el desierto

    Los detalles de la preparación de Tomás González para competir en la Copa del Mundo de Cottbus

    El “9” del fútbol chileno: el perfil del goleador que domina la Liga de Primera

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac
    Tecnología

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Agustina Bazterrica: “Hay muchas personas que, en este momento, están viviendo una distopía”
    Cultura y entretención

    Agustina Bazterrica: “Hay muchas personas que, en este momento, están viviendo una distopía”

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Kill Bill: la genial venganza de Quentin Tarantino y Uma Thurman no tiene fin

    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios
    Mundo

    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios

    La mayor central sindical de Argentina evalúa un paro de 24 horas contra la reforma laboral de Milei

    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de “prohibido robar”

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York