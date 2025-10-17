Estados Unidos realiza nuevo ataque a embarcación en el mar Caribe: el primero con sobrevivientes

El ejército estadounidense llevó a cabo un nuevo ataque este jueves contra una embarcación supuestamente involucrada en el narcotráfico, que, en el primer caso de este tipo desde el inicio de esta serie de operaciones emprendidas por Washington, dejó supervivientes.

Un alto funcionario estadounidense le confirmó el hecho a Reuters, en condición de anonimato, sin ofrecer mayores detalles, pero afirmando que la ofensiva no llegó a matar a toda la tripulación, como ha sido el caso de los cinco anteriores bombardeos de este tipo que acabaron con la vida de hasta 27 personas de Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago.

La administración de Donald Trump no se ha manifestado todavía de manera oficial acerca de la operación, enmarcada en la campaña de bombardeos contra embarcaciones que las autoridades estadounidenses han identificado repetidamente como narcolanchas, aun sin haber proporcionado pruebas al respecto.

Unas horas antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en la legitimidad del Gobierno de Estados Unidos para ejecutar este tipo de ataques, argumentando que “no debería haber sorpresa alguna por esto”.

“El presidente hizo campaña sobre el uso de todos los medios posibles para perseguir a los cárteles de la droga que llevan demasiado tiempo traficando con sustancias ilícitas en nuestro país”, subrayó.

Asimismo, destacó que desde el inicio de la campaña de ataques hay “menos botes con muchas drogas llegando a las orillas” de Estados Unidos y precisó que “el pueblo estadounidense puede esperar que continúen”.

Por su parte, Venezuela envió este jueves, en línea con lo anunciado antes por el presidente del país, Nicolás Maduro, una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al Consejo de Seguridad, a fin de llamarles la atención sobre las operaciones militares estadounidenses en aguas caribeñas.

La información acerca de este nuevo bombardeo llegó un día después de que Trump autorizara a la agencia de inteligencia exterior de su país, CIA (por sus siglas en inglés), a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.