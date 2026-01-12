Europa ante semana crucial de Groenlandia: entre calmar a Trump e involucrar a la OTAN en defensa de la isla

Después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, la Casa Blanca se ha mostrado envalentonada, y el temor en Groenlandia es ser el siguiente escenario de una intervención militar estadounidense. Desde Dinamarca, la primera ministra, Mette Frederiksen, aseguró que su país vive un “momento decisivo”, en medio de su batalla diplomática con Donald Trump por el control de la isla más grande del mundo.

Frederiksen ya había advertido que la OTAN “podría acabarse” si Estados Unidos llegaba a atacar Groenlandia. “Hay un conflicto por Groenlandia”, declaró esta vez la líder danesa, en un debate con líderes políticos de su país. Asimismo, publicó en Facebook que en su país están “listos para defender nuestros valores, dondequiera que estén, también en el Ártico. Creemos en el derecho internacional y en el derecho de los pueblos a la autodeterminación”.

No solo los daneses en general, sino también los groenlandeses en particular han cerrado filas frente a las amenazas de Trump. Un comunicado conjunto con los líderes de todos los partidos políticos del Parlamento de la isla rechazaron la anexión, o la posible compra, por parte de Estados Unidos. “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses. El futuro de Groenlandia debe ser decidido por los groenlandeses”, expresaron.

Vista de Nuuk, la capital de Groenlandia. Foto: Archivo

Aunque Trump había dejado de hablar del tema, desde que tuvo lugar la captura de Maduro, Groenlandia volvió a ser prioritario en la agenda internacional de la Casa Blanca. Este domingo, el presidente norteamericano insistió en que su país se quedaría con Groenlandia, “ya sea por las buenas o por las malas”. “Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, aun cuando aquellos países no la han reclamado.

El territorio autónomo danés, rico en minerales, es visto por Trump como clave para la seguridad nacional de Estados Unidos, alegando el aumento de la actividad militar china y rusa en el Círculo Polar Ártico. En ese sentido, aún frente a la oposición de Dinamarca, el presidente norteamericano se ha mostrado indiferente.

Luego de que Frederiksen advirtiera que un intento de Estados Unidos de tomar Groenlandia “destruiría la OTAN”, Trump desestimó el comentario, diciendo: “Si eso afecta a la OTAN, pues que afecte a la OTAN. Ya saben, nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos”.

Trump insistió en que su país se quedaría con Groenlandia “ya sea por las buenas o por las malas”.

En medio de este conflicto, otros países europeos han tomado acción para cuadrarse con Copenhague. Tanto Reino Unido como Alemania han estado discutiendo planes para aumentar su presencia militar en Groenlandia, con el fin de mostrar a Trump que el continente se toma en serio la seguridad del Ártico, indicó Bloomberg News.

Según apunta el medio, Alemania propondrá establecer una misión conjunta de la OTAN para proteger la región del Ártico, citando personas familiarizadas con los planes. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha instado por separado a los aliados a intensificar su presencia de seguridad en el “Alto Norte” y recientemente se comunicó con líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, para discutir el tema.

La captura de Maduro por parte de Estados Unidos, así como la retórica intensificada de la administración Trump sobre la posibilidad de usar la fuerza militar para controlar Groenlandia, ha obligado a los líderes europeos a improvisar rápidamente una estrategia. La idea es demostrar que Europa y la OTAN tienen la seguridad de la región bajo control, mientras intentan socavar el argumento de Trump para apoderarse de Groenlandia, o sea, la amenaza china y rusa.

La primer ministra danesa Mette Frederiksen durante una conferencia de prensa en Berlín. MICHELE TANTUSSI

Con esos fines, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, se reunirá esta semana con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para abordar la cuestión de Groenlandia. “Dado que la seguridad en el Ártico es cada vez más importante, también quiero debatir en mi viaje cómo podemos asumir mejor esta responsabilidad en la OTAN -en vista de las antiguas y nuevas rivalidades en la región por parte de Rusia y China- juntos”, dijo Wadephul en un comunicado el domingo. “Queremos debatir esto juntos en la OTAN”, insistió.

Desde Reino Unido, en tanto, sugieren que los planes, que aún se encuentran en una etapa inicial, podrían implicar el despliegue de soldados, buques de guerra y aviones británicos para proteger Groenlandia. “Podría tratarse de un despliegue de tropas a gran escala o de una combinación de ejercicios de duración limitada, intercambio de inteligencia, desarrollo de capacidades y redistribución del gasto en defensa”, según las fuentes citadas por Bloomberg.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, “valoró” que, desde que Trump habla de Groenlandia, los europeos se están preocupando más que nunca por ella. “Creo que Donald Trump está haciendo lo correcto para la OTAN al animarnos a todos a gastar más” en Europa para igualar el gasto estadounidense. “Sin Donald Trump nunca habríamos obtenido ese resultado en la cumbre de La Haya” del año pasado, aseguró el líder neerlandés, refiriéndose al aumento del umbral del PIB de defensa al 5%.

Trump administration officials are set to meet with Danish officials about Greenland on Wednesday, diplomatic sources tell CBS News.



The meeting, which has not been officially announced, comes after Secretary of State Marco Rubio told Congress last week that President Trump is… pic.twitter.com/uz2oPp2Dht — CBS News (@CBSNews) January 12, 2026

De todos modos, hay distintas versiones dentro de la Casa Blanca. Aunque el presidente Trump ha dicho que no descartará el uso de la fuerza militar para adquirir la isla ártica, Marco Rubio dijo el martes pasado a los legisladores estadounidenses que el objetivo es “comprar Groenlandia”, más que organizar una intervención que ponga a prueba el futuro de la OTAN.

Funcionarios de la administración Trump se reunirán con funcionarios daneses para hablar sobre Groenlandia el miércoles, dijeron fuentes diplomáticas a CBS News.

La semana pasada, Rubio dijo a los periodistas que “adquirir” Groenlandia “siempre ha sido la intención del presidente desde el principio”, y agregó que “no es el primer presidente estadounidense que ha examinado o analizado cómo podríamos adquirir Groenlandia”.