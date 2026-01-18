Europa va a las urnas: las elecciones que marcarán al Viejo Continente durante 2026

El 2025 fue un año lleno de elecciones en el viejo continente. Alemania pasó a tener a Friedrich Merz como canciller federal, en Polonia los conservadores ganaron la presidencia de la mano de Karol Nawrocki y en Rumania, en medio de lo que se consideró injerencia rusa, se repitieron los comicios que finalmente ganó el candidato proeuropeo Nicosur Dan.

Pero en este año que comienza, aún con la guerra ucraniana de fondo, distintos Estados europeos tendrán elecciones clave, en cuyos temas principales está la migración, el apoyo a Kiev y el costo de vida, que no deja de subir en las grandes capitales.

Viktor Orban, primer ministro de Hungría, en una junta cumbre contra la migración en Viena. LEONHARD FOEGER

Este domingo el inicio lo dio Portugal, con la celebración de la primera vuelta presidencial. Según Radio Francia Internacional (RFI), nunca desde la Revolución de los Claveles de 1974 estos comicios habían parecido tan abiertos e inciertos.

António José Seguro, antiguo líder del Partido Socialista retirado de la política en los últimos 10 años, venció en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal celebradas este domingo. El socialista quedó en primer lugar con el 30% de los votos, con el escrutinio oficial al 84%.

Seguro tendrá que enfrentarse en la segunda vuelta el 8 de febrero a André Ventura, que logró el 25%. El excomentarista deportivo, de 43 años, es el fundador de Chega, una formación de extrema derecha que solo existe desde hace siete años y que ya ocupa el segundo lugar en el Parlamento.

Sin embargo, Ventura no tiene, a priori, ninguna posibilidad de ganar en la segunda vuelta, ya que se prevé un voto masivo contra la extrema derecha, indica RFI.

En Hungría se habla de un posible “fin de la era Orbán”. Aún cuando no se define del todo, se espera que en abril tengan lugar las elecciones parlamentarias del país centroeuropeo, con el Fidesz del primer ministro Viktor Orbán segundo en intención de voto. Con un Orbán con ya 16 años en el cargo, el exmiembro del Fidesz, Péter Magyar, es su principal enemigo.

Con su nuevo partido, Tisza, Magyar no se diferencia significativamente del conservador Orbán: los valores en “cuestiones sociales” y migración son idénticos en ambos candidatos. Sin embargo, el hoy líder de la oposición se propone mejorar las relaciones con Bruselas, además de mejorar el poder adquisitivo de los húngaros.

Considerando que Hungría ha sido, en muchas ocasiones, el motivo por el que la Unión Europea no ha avanzado en su apoyo a Ucrania, la llegada de un nuevo primer ministro menos beligerante con Bruselas sería, de seguro, una excelente noticia para Volodymyr Zelensky.

Friedrich Merz junto a Emmanuel Macron.

Los cuatro grandes países de la Unión Europea tienen elecciones locales que servirán como termómetro para el futuro de sus capitales: Alemania, Francia, España e Italia. Para la tercera economía mundial, habrá elecciones regionales clave en marzo y septiembre: Baden-Wurtemberg y Renania-Palatinado, por un lado, y Sajonia-Anhalt, Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental en el otro.

Siendo la mayoría de estas regiones del lado oeste y más rico del país, estos comicios medirán algo importante: la capacidad del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) de imponerse no solo en sus bastiones clásicos, la ex Alemania Oriental, sino también en los sectores más acomodados del país.

En tanto, Francia tendrá en marzo (los días 15 y 22) las dos vueltas de las elecciones municipales, en lo que se ve como un indicador claro de lo que ocurra en las presidenciales de 2027. Con muchas alcaldías, hoy por hoy, en poder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, con su líder Jordan Bardella acechando y el centro macronista aún indefinido con su candidato, la noche después de la segunda vuelta, el 22 de marzo, será un momento de decisiones en los partidos políticos galos.

En España también se celebrarán municipales, pero con más interés se seguirán las autonómicas de Aragón, el 8 de febrero, Castilla y León, el 15 de marzo, y Andalucía, el 30 de junio: esta última Comunidad Autónoma es la más grande del país. El PSOE gobernante llega en pésimas condiciones a este año, luego de una derrota dolorosa en diciembre en Extremadura, un bastión histórico socialista, en la que perdieron a manos del opositor PP.

“La cuestión es si el PP puede asegurarse mayorías de cara a las elecciones generales de 2027 sin depender del apoyo del partido de extrema derecha Vox”, plantea Euronews.

De cara a las generales de 2027 en Italia, la coalición de la primera ministra Giorgia Meloni presentará pronto una reforma al sistema judicial que deberá aprobarse bajo referéndum. Se espera que esto se confirme durante la primavera, en lo que será un plebiscito que dará cuenta del apoyo que tiene el gobierno entre los italianos, después de ya tres años en el poder.

En Italia, las elecciones municipales en las principales ciudades de Roma, Milán, Bolonia y Turín se pospusieron durante la pandemia y se reprogramaron para la primavera de 2027. En su lugar, los votantes acudirán a las urnas en 2026 sólo en un número menor de ciudades como Venecia, Reggio Calabria, Arezzo, Andria y Pistoia.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, llega a la reunión de la Comunidad Política Europea en el Palacio de Blenheim, en Woodstock, al sur de Inglaterra, el 18 de julio de 2024. Foto: Archivo JUSTIN TALLIS

Desde el 1 de enero, Bulgaria entró a la zona euro. Curiosamente, el país viene viviendo una inestabilidad política importante a partir de noviembre, luego de que dimitiera todo el gobierno como respuesta a grandes protestas callejeras. En este contexto, se espera que se convoquen pronto elecciones parlamentarias, además de las presidenciales que tendrán lugar el 8 de noviembre.

En Suecia, en tanto, las generales de septiembre tienen al primer ministro Ulf Kristersson preocupado, no tanto por la competencia, sino por las posibilidades de injerencia que acusa el Ejecutivo. “Cuando Suecia acuda a las urnas el año que viene, lo haremos en una grave situación de seguridad que debemos tener en cuenta”, indicó el conservador en noviembre, quien mandó al Ministerio de Defensa reforzar las capacidades de ciberseguridad. En términos de encuestas, de todos modos, las cosas no han cambiado, y la coalición de centristas, socialistas, liberales y democratacristianos que gobierno el país nórdico no teme dejar el poder, ya que actualmente obtiene unos resultados en las urnas similares a los de las elecciones de 2023.

Swedish democracy is fundamentally well-prepared ahead of the general elections in 2026. But when Sweden goes to the polls next year, we will do so in a serious security situation that we have to take in to account. At the beginning of next year, I will gather all eight party… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) November 21, 2025

Desde entonces, Suecia se enfrenta a un aumento de la delincuencia violenta, lo que ha alimentado la retórica de la derecha que se escucha en toda Europa, en la que a menudo se hace hincapié en este fenómeno para alimentar los argumentos contra la inmigración.

Tras perder en noviembre la Alcaldía de Copenhague por primera vez desde 1938, Mette Frederiksen y sus socialdemócratas se enfrentan ahora a una votación nacional. Debería celebrarse antes de octubre de 2026, pero aún no se ha confirmado la fecha. Según los analistas, la dura postura de Frederiksen en materia de inmigración no ha dado sus frutos. Las encuestas indican que la primera ministra, en el poder desde 2019, podría perder su puesto, ya que la coalición gobernante, que engloba a partidos desde la centroizquierda hasta la centroderecha, parece cada vez más frágil.

Frederiksen también está preocupada por la integridad territorial de su país. El presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado sus intenciones expansionistas respecto a Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, pero que forma parte oficial de Dinamarca desde la Constitución de 1953.

New year, new elections! 🗳️



In 2026, millions of people all over Europe will head to the polls to ellect their representatives.



Elections are the cornerstone of democracy, our opportunity to select the people who represent us.



📣 It's your vote. Use it and shape the future! pic.twitter.com/14LCXCPstq — European Movement (@EMInternational) January 16, 2026

Asimismo, destaca Euronews, Eslovenia y Letonia celebrarán elecciones parlamentarias en marzo y octubre, respectivamente.

En Eslovenia, los sondeos muestran al Partido Democrático, de la oposición de centroderecha, ligeramente por delante del actual Movimiento por la Libertad, partido de centroizquierda liderado por el primer ministro Robert Golob. Los analistas estiman que formar gobierno tras las elecciones podría ser difícil, ya que varios partidos nuevos y más pequeños entran en competencia.

En Letonia, las elecciones determinarán quién sucederá a la actual coalición de centroderecha liderada por la primera ministra Evika Siliņa. Su partido ocupa actualmente el segundo lugar en las encuestas, justo por detrás de la conservadora Alianza Nacional. A principios de 2025, las elecciones locales revelaron deficiencias en el sistema informático de votación, pero la Comisión Electoral Central letona afirma haberlas resuelto antes de los comicios de octubre.