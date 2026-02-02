Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión

La ex primera dama de Corea del Sur Kim Keon Hee, esposa del destituido expresidente Yoon Suk Yeol, ha presentado este lunes un recurso de apelación en un intento por revocar su condena a 20 meses de prisión por corrupción, un escándalo que salpica a la polémica Iglesia de la Unificación, conocida como secta Moon.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl falló el pasado miércoles que Kim habría cometido un delito de tráfico de influencias al aceptar estos artículos de lujo y conspirar junto al controvertido chamán Jeon Seong Bae y hacerse con estos objetos procedentes de la citada secta.

Kim tendrá que pagar 12,8 millones de wones (unos 8.000 euros), si bien ha sido exonerada de otros cargos que se le imputaban, como haber favorecido a la exdiputada Kim Young Sun, del Partido del Poder Popular (PPP), durante las elecciones parlamentarias de 2022 y haber manipulado el precio de las acciones de Deutsch Motors para obtener alrededor de 570.000 dólares en ganancias ilícitas.

La ex primera dama, que lleva en prisión desde agosto de 2025, ha visto así reducida su pena de cárcel con respecto a los 15 años que pedía para ella la Fiscalía por el conjunto de estos cargos.

La sentencia llega después de que el expresidente Yoon haya sido condenado a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia, abuso de poder y falsificación de documentos, en el primer fallo por la declaración de la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después.