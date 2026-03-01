SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    El grupo llamó al país islámico a “detener estos ataques imprudentes inmediatamente”, refiriéndose a las represalias de esta nación con sus vecinos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    Durante la tarde de este domingo, el bloque del E3 europeo (conformado por Alemania, Francia y Reino Unido) anunció que colaborarían “con Estados Unidos y sus aliados” respecto a la situación en Irán.

    Lo anterior sería en respuesta a la represalia por parte del gobierno iraní a la operación estadounidense-israelí, que ha bombardeado una serie de ciudades y objetivos militares de aquella nación y que terminó con la vida de una serie de líderes políticos y militares, incluyendo al ayatolá Ali Jamenei.

    El grupo del E3 señaló en una declaración pública estar “consternado por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”.

    Inmediatamente, las tres naciones llamaron a Irán a “detener estos ataques imprudentes inmediatamente”.

    Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de las medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones desde su origen. Hemos acordado colaborar con los Estados Unidos y los aliados de la región en esta cuestión”, explicaron.

    Lee también:

    Más sobre:E3EuropaAlemaniaFranciaReino UnidoIránMedio Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un herido tras enfrentamiento entre hinchas de la U y Colo Colo

    Trump advierte que habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán y afirma que el mando militar iraní “ha desaparecido”

    Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

    Videos de bengalas motivan apertura de investigación por incendio en Quilpué: municipio anuncia querella criminal

    Lo más leído

    1.
    Nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria es buscado por el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994

    Nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria es buscado por el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994

    2.
    Trump advierte a Irán si toma posibles represalias: “Los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”

    Trump advierte a Irán si toma posibles represalias: “Los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”

    3.
    Quién es Alireza Arafi, el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte de Jamenei

    Quién es Alireza Arafi, el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte de Jamenei

    4.
    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    5.
    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos
    Chile

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un herido tras enfrentamiento entre hinchas de la U y Colo Colo

    Trump advierte que habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán y afirma que el mando militar iraní “ha desaparecido”

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán
    Tendencias

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    “Sevilla nunca se rinde; fue hermoso”: Alexis Sánchez revela la clave del repunte en el derbi contra Betis
    El Deportivo

    “Sevilla nunca se rinde; fue hermoso”: Alexis Sánchez revela la clave del repunte en el derbi contra Betis

    La desazón de Manuel Pellegrini tras el amargo empate entre Betis y Sevilla: “Estamos todos enfadados”

    “En Pedreros te dimos de comer”: el duro recibimiento de los hinchas de Colo Colo para Juan Martín Lucero en el Superclásico

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron
    Mundo

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron

    Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers