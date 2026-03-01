Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

Durante la tarde de este domingo, el bloque del E3 europeo (conformado por Alemania, Francia y Reino Unido) anunció que colaborarían “con Estados Unidos y sus aliados” respecto a la situación en Irán .

Lo anterior sería en respuesta a la represalia por parte del gobierno iraní a la operación estadounidense-israelí, que ha bombardeado una serie de ciudades y objetivos militares de aquella nación y que terminó con la vida de una serie de líderes políticos y militares, incluyendo al ayatolá Ali Jamenei.

El grupo del E3 señaló en una declaración pública estar “consternado por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”.

Inmediatamente, las tres naciones llamaron a Irán a “detener estos ataques imprudentes inmediatamente”.

“Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de las medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones desde su origen. Hemos acordado colaborar con los Estados Unidos y los aliados de la región en esta cuestión”, explicaron.