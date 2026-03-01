SUSCRÍBETE
    Mundo

    Israel moviliza a 100 mil reservistas durante campaña contra Irán y Netanyahu dice que ataques “se intensificarán”

    "Nuestras fuerzas están avanzando ahora en el corazón de Teherán con una intensidad cada vez mayor, y esto sólo se intensificará aún más en los próximos días", anunció el mandatario en un video en redes sociales

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial Chen Junqing

    Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) informaron este domingo que para la operación “León Rugiente” contra Irán movilizaron a 100 mil reservistas del ejército.

    El detalle fue compartido en una publicación del Times of Israel. Se explicó que este número se sumaría a los ya 50 mil que se encuentran en servicio.

    Según el citado medio, el IDF habría señalado que “preparará y proporcionará a los miembros del servicio de reserva todos los medios logísticos necesarios para operar en las mejores condiciones”.

    Por otro lado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a través de un video divulgado en sus redes sociales, habría enfatizado que las acciones en contra de Teherán se intensificarán durante los siguientes días.

    “Ayer eliminamos al dictador Jamenei. Junto con él, eliminamos a decenas de figuras importantes del régimen opresor. Nuestras fuerzas están avanzando ahora en el corazón de Teherán con una intensidad cada vez mayor, y esto sólo se intensificará aún más en los próximos días”, detalló el mandatario.

    GPO Israel

    Netanyahu también abordó las víctimas fatales que dejó la represalia por parte de Irán. Además de los ataques en la capital, un misil iraní habría impactado en el barrio de Beit Shemesh, donde al menos 9 personas habrían fallecido y otras 28 habrían resultado heridas.

    “Estos son días dolorosos. Ayer, aquí en Tel Aviv, y ahora en Beit Shemesh, perdimos a seres queridos. Mi más sentido pésame a las familias y, en nombre de todos ustedes, ciudadanos de Israel, les deseo una pronta recuperación a los heridos”, señaló al respecto.

    “Estamos en una campaña en la que estamos empleando todo el poder de las FDI, como nunca antes, para asegurar nuestra existencia y nuestro futuro. Pero también estamos trayendo la ayuda de los Estados Unidos a esta campaña, mi amigo, el presidente estadounidense Donald Trump, el ejército estadounidense. Esta combinación de fuerzas nos permite lograr lo que he anhelado durante 40 años: golpear al régimen terrorista de lleno en la cadera. Lo prometí, y lo haremos”, concluyó el líder israelita.

