Nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria es buscado por el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994

Ahmad Vahidi, ministro de Defensa de Irán, ha sido buscado por Interpol desde 2007 por su presunta participación en el atentado con bomba contra un centro comunitario judío en Buenos Aires en 1994, que causó la muerte de 85 personas, según la fiscalía argentina. Vahidi se desempeñaba como comandante de una unidad especial de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán en el momento del ataque. Es uno de los cinco iraníes buscados en relación con el atentado contra la AMIA el 18 de julio de 1994.

Según explicó el canal israelí, i24 las autoridades argentinas acusan a Vahidi de ayudar a planificar y ejecutar el atentado suicida que destruyó la sede de la AMIA y dejó cientos de heridos. El ataque sigue siendo uno de los más mortíferos contra objetivos judíos fuera de Israel desde el Holocausto. Irán ha negado sistemáticamente cualquier implicación en el ataque.

En esta foto de archivo tomada el 18 de julio de 1994, bomberos buscan heridos tras la explosión de una bomba en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires. - Veinticinco años después de la explosión en la sede de la AMIA, que causó 85 muertos en el atentado más grave de la historia argentina. Foto: Archivo ALI BURAFI

La Notificación Roja de Interpol contra Vahidi ha estado activa desde 2007, cuando la fiscalía argentina emitió órdenes de arresto contra él y otros cuatro funcionarios iraníes. El entonces comandante de la Fuerza Quds está acusado de supervisar el operativo que utilizó una camioneta cargada de explosivos contra el centro judío de Buenos Aires.

El portal de i24 señaló que la prominencia de Vahidi en el gobierno iraní, incluyendo su actual cargo como ministro de Defensa, ha dificultado los intentos de llevarlo a juicio. La investigación del atentado contra la AMIA también ha suscitado acusaciones de encubrimiento por parte de funcionarios argentinos en la década de 1990. El caso continúa alimentando las demandas de rendición de cuentas por parte de las familias de las víctimas y organizaciones judías de todo el mundo.

Además, Vahidi está sujeto a sanciones estadounidenses por su papel en la represión de las protestas en Irán, incluido el uso de fuerza letal por parte de los servicios de seguridad durante las protestas nacionales de 2022.

El anuncio se produjo después del asesinato el sábado de varios altos comandantes militares iraníes, incluido Mohammad Pakpour, anterior jefe de la Guardia.