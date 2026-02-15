Exministro del interior surcoreano apela a su condena a siete años de cárcel por la ley marcial de 2024

El exministro del Interior de Corea del Sur Lee Sang Min ha apelado la decisión de la Justicia surcoerana de condenarle a siete años de prisión por ser un actor fundamental en el intento de imponer la ley marcial en el país a finales del año 2024.

Los abogados de Lee Sang Min han interpuesto este recurso, según informa la agencia Yonhap, tan solo dos días después de que un tribunal de Seúl considerara que el exministro jugó un papel clave en una “insurrección” debido a la decisión del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol sobre la ley marcial, sin embargo, su pena ha resultado menor de los 15 años que la Fiscalía pedía para su caso.

De esta manera, Lee ha puesto en marcha este recurso para evitar su entrada en prisión después de convertirse en en el segundo miembro del Ejecutivo de Yoon condenado por la decisión, después de que el ex primer ministro Han Duck Soo recibiera en enero una sentencia de 23 años de cárcel.

La Justicia surcoreana declaró culpable a Lee de mentir bajo juramento al negar durante el juicio político contra Yoon en febrero de 2025 que hubiera formulado las citadas órdenes o que las hubiera recibido de parte del expresidente, si bien le ha absuelto de los cargos de forzar al jefe de Bomberos a excederse en sus competencias.