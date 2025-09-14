Explosión en bar en Madrid deja un muerto y 25 heridos: tres están en estado grave

Una fuerte explosión registrada la tarde del sábado en un bar del barrio madrileño de Vallecas dejó como saldo una persona fallecida y 25 heridos, tres de ellos en condición de gravedad

Según las primeras pericias, el hecho se habría originado por la acumulación de gas en el interior del local.

En ese sentido, la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, informó este domingo que dos de los heridos graves son los que presentan mayor preocupación médica, “aunque habrá que esperar su evolución en las próximas horas”,

Cabe señalar que, del total de lesionados , 20 corresponden a casos leves.

Respecto de la víctima fatal, Sanz precisó que se trató de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en la madrugada del domingo bajo los escombros, en una zona “muy compactada” a más de metro y medio de profundidad.

El jefe de Bomberos de Madrid, Carlos Marín, detalló que la explosión afectó entre 50 y 60 metros cuadrados de la estructura de hormigón y acero del edificio donde funcionaba el bar, generando un “grave daño” que mantiene al inmueble en condición inestable.

Debido a la magnitud del accidente, los vecinos de las nueve viviendas del inmueble fueron desalojados y permanecerán realojados durante algunos días, según confirmó la vicealcaldesa.

Hasta el lugar llegaron 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre ellas la Unidad Canina. Asimismo, la Policía Municipal desplegó drones de la Sección de Apoyo Aéreo para evaluar los daños y cortó el tránsito en la calle afectada.